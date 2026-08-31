Cruz Azul invirtió 100 MDD con Iván Alonso, las finanzas se mantienen saludables

Desde la llegada de Iván Alonso a Cruz Azul, en diciembre de 2023, La Máquina ha construido uno de los proyectos deportivos más sólidos y exitosos de los últimos años en la historia del club.

Desde que el uruguayo asumió la dirección deportiva, el equipo cementero se ha clasificado a la Liguilla en todos los torneos, disputó dos Finales de Liga, consiguió un campeonato y también levantó la Concacaf Champions Cup. Un proyecto acostumbrado a competir por los títulos y que prácticamente cada semestre aparece entre los principales candidatos.

Sin embargo, para mantenerse en la pelea también es necesario invertir. Los casos de América, Tigres, Monterrey y Toluca son una muestra de ello, pues sus constantes inversiones les han permitido mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano.

La gestión de Alonso ha recibido críticas por las importantes cantidades de dinero destinadas a fichajes. Cruz Azul ha desembolsado cerca de 101.3 millones de dólares en incorporaciones como José Paradela, Jesús Orozco, Gabriel Fernández, Giorgos Giakoumakis, Mateusz Bogusz, Luis Romo, Kevin Mier y Jorge Sánchez, entre otros.

Pero el análisis económico no termina en el dinero invertido. Durante este mismo período, Cruz Azul también ha conseguido ingresos importantes por la venta de futbolistas. La operación más elevada fue la de Kevin Castaño al Krasnodar por 11.3 millones de euros, seguida por Uriel Antuna a Tigres por 7.21 millones.

También aparecen las salidas de Giorgos Giakoumakis, por un total de 7.05 millones de euros, Luis Romo por 6.3 millones, Mateusz Bogusz por 5.5 millones, además de operaciones como las de Alexis Gutiérrez, Díber Cambindo, Moisés, Ángel Sepúlveda, Jorge Sánchez, Rodrigo Huescas y Sebastián Jurado.

Erik Lira cerca de salir de Cruz Azul. @CruzAzul

En conjunto, las ventas han representado aproximadamente 57.55 millones de euros, cifra que se suma a los cerca de 23 millones de dólares obtenidos en premios deportivos. Entre ellos destacan los 9.5 millones por clasificar al Mundial de Clubes, 5 millones por ganar la Concacaf Champions Cup, 4 millones por conquistar el Clausura 2026 y otros ingresos por la Copa Intercontinental y el liderato anual.

Entre ventas y premios, Cruz Azul ha generado alrededor de 81 millones de dólares, cantidad a la que todavía se podrán sumar los 8 millones de dólares que pagará el Mónaco por Erik Lira.

La inversión ha sido importante, pero los resultados deportivos y financieros también han respondido. El proyecto de Iván Alonso ha costado dinero, sí, pero también ha producido títulos, finales y ventas que permiten explicar el ambicioso modelo que hoy mantiene a Cruz Azul como uno de los equipos más competitivos de México.