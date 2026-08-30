Hormiga González debuta con Olympiacos y da sus primeros avisos

Armando “Hormiga” González comenzó oficialmente su aventura en el futbol europeo y no tardó en hacerse notar. El delantero mexicano debutó con el Olympiacos en la victoria 1-0 sobre el Asteras Tripolis y, en poco más de 20 minutos, generó varias acciones de peligro que dejaron muy cerca su primer gol en Grecia.

La Hormiga comenzó el encuentro en la banca y recibió la oportunidad de José Luis Mendilibar al minuto 68, cuando ingresó en sustitución de Joel Roca para reforzar el ataque del conjunto rojiblanco.

El mexicano intentó meterse rápidamente en la dinámica ofensiva y comenzó a buscar espacios entre los defensores rivales. Su primera oportunidad llegó al minuto 83, cuando consiguió sacar un disparo rumbo a la portería del Asteras, pero el guardameta reaccionó correctamente y logró quedarse con la pelota.

La actividad de González aumentó conforme se acercaba el final del partido. Ya en tiempo agregado, al minuto 93, recibió una pelota dentro del área chica y remató de primera intención, aunque mandó el balón por encima del arco.

La jugada terminó invalidada de cualquier manera, debido a que el futbolista que había dado el pase al mexicano recibió previamente en posición de fuera de lugar.

A centímetros de estrenarse con gol

La llegada más clara de la Hormiga apareció prácticamente sobre el silbatazo final.

Al minuto 95, González recibió la pelota con espacio dentro del área y sacó un disparo de zurda que terminó estrellándose en el travesaño. El rebote volvió a caerle al atacante mexicano, quien reaccionó inmediatamente y buscó el remate de cabeza, pero el balón impactó en un defensor del Asteras.

En cuestión de segundos, el delantero estuvo dos veces cerca de convertir su primer gol con la camiseta del Olympiacos.

El conjunto griego terminó conservando la ventaja mínima y se llevó el triunfo 1-0, mientras que González completó sus primeros minutos oficiales en Europa dejando señales de lo que puede aportar al ataque del equipo.

Para la Hormiga, el primer objetivo ya está cumplido: debutar con el Olympiacos. Ahora buscará aprovechar sus siguientes oportunidades, ganar espacio dentro de la rotación de Mendilibar y convertir esos primeros avisos en goles.

Primer paso en Grecia

Aunque su participación fue de poco más de 20 minutos, González pudo comenzar su adaptación en competencia oficial y dio el primer paso en la pelea por ganarse un lugar dentro de la rotación de Mendilibar.

El Olympiacos logró administrar la ventaja durante los minutos finales y terminó imponiéndose 1-0, resultado que permitió a la Hormiga celebrar su presentación con una victoria.

Para el delantero mexicano, el siguiente objetivo será seguir sumando minutos y encontrar mayor protagonismo dentro de un equipo en el que tendrá que competir por un lugar en el ataque durante una temporada en la que el Olympiacos también tendrá participación en torneos europeos.