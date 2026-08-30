VIDEO VIRAL: Recogebalones en Chile interrumpe el ataque de su propio equipo y pierden 0-1

Una de las imágenes más curiosas y desafortunadas del futbol chileno se vivió en la Primera B de Chile, durante el partido entre Unión Española y Rangers, luego de que un recogebalones ingresara al terreno de juego para retirar un esférico y terminara interrumpiendo un peligroso avance de su propio equipo.

La insólita acción ocurrió al minuto 89’, cuando una persona desde la tribuna lanzó un balón que terminó en una zona cercana a los tres cuartos de cancha. El joven encargado de recuperar los esféricos se percató de la situación y, en un primer momento, intentó ingresar al campo para retirarlo.

Sin embargo, el recogebalones amagó con entrar y decidió detenerse al darse cuenta de que podía interferir con el desarrollo de la jugada. Todo parecía quedar ahí, pero segundos después cambió de opinión y finalmente se animó a meterse hasta los tres cuartos de cancha para retirar el balón.

El problema fue que justo en ese instante Unión Española recuperó el esférico y lanzó un largo servicio al frente para iniciar un contragolpe. La pelota llegó precisamente a la zona por la que transitaba el joven, quien todavía se encontraba dentro del terreno de juego.

El atacante de Unión Española alcanzó a controlar el balón, pero ante la presencia del recogebalones y los reclamos de los futbolistas de Rangers, el árbitro decidió detener inmediatamente las acciones, poniendo fin a una de las últimas oportunidades ofensivas del encuentro.

La escena rápidamente se volvió viral, especialmente por la expresión de enorme vergüenza del joven, quien intentó cumplir con su trabajo, pero terminó convirtiéndose involuntariamente en protagonista de una jugada que afectó a su propio equipo.

Para colmo, aquella fue la última acción de verdadero peligro generada por Unión Española, que terminó perdiendo 0-1 el partido. Una jugada que seguramente el joven recogebalones no olvidará pronto.