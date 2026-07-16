Jorge Sánchez regresa a la Liga MX; así llega el nuevo refuerzo del Atlas para el Apertura 2026

Jorge Sánchez está de regreso en la Liga MX. Después de participar con la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo 2026, el lateral mexicano cerró su segunda etapa en el futbol europeo para convertirse en nuevo jugador del Atlas de cara al torneo Apertura 2026.

El defensor llega al conjunto rojinegro tras un semestre con el PAOK de la Super Liga de Grecia, equipo con el que disputó 11 partidos oficiales y registró una asistencia.

Su incorporación forma parte de la reestructuración que vive Atlas tras el cambio de propietarios, luego de que Grupo Prodi adquiriera al club. En esta nueva etapa, el español Andoni Zubizarreta encabeza el proyecto deportivo como director deportivo.

El conjunto tapatío también atraviesa cambios en el banquillo. A unos días del inicio del torneo, Diego Martín Cocca dejó la dirección técnica en medio de la polémica y la directiva trabaja en la elección de un nuevo entrenador. De acuerdo con diversos reportes, los argentinos Hernán Crespo y Javier Mascherano son algunos de los nombres que han sido vinculados con el cargo.

¿Quién es Jorge Sánchez?

Jorge Sánchez, de 28 años, regresa al futbol mexicano después de disputar su segunda Copa del Mundo con la Selección Nacional de México y concluir una nueva experiencia en Europa.

El lateral se formó en las fuerzas básicas de Santos Laguna, institución con la que debutó en Primera División durante el Apertura 2016, en un triunfo frente a Pumas. Durante su etapa con el conjunto lagunero también conquistó un título de Liga MX.

Para el Apertura 2018 dio el salto al Club América, donde permaneció cuatro años y disputó 125 partidos oficiales. Con las Águilas obtuvo un campeonato de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones.

Su primera aventura en Europa comenzó en 2022 con el Ajax de los Países Bajos. Durante su paso por el club de Ámsterdam participó en 17 encuentros y tuvo actividad en la UEFA Champions League.

Jorge Sánchez disputó la Champions League. Reuters

Posteriormente fue cedido al Porto de Portugal, donde permaneció una temporada y levantó la Copa de Portugal, cerrando así su primera etapa en el futbol europeo.

Para el Apertura 2024 regresó a la Liga MX como refuerzo de Cruz Azul. Durante su paso por La Máquina fue parte del equipo que conquistó la Copa de Campeones de Concacaf.

A principios de 2026 volvió al futbol europeo tras firmar con el PAOK de Grecia. Ahí disputó media temporada antes de concretar su regreso al campeonato mexicano con Atlas.

A nivel internacional, Sánchez debutó con la Selección Mexicana en marzo de 2019. Desde entonces ha conquistado dos Copas Oro de la Concacaf, una Liga de Naciones de la Concacaf y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, jugó las Copas del Mundo de 2022 y 2026.

Jugadores y Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana en ceremonia de premiación tras conseguir el bronce en Tokio 2020/21. Mexsport

Ahora iniciará un nuevo reto con Atlas, donde buscará aportar experiencia nacional e internacional a un equipo que encara una profunda reestructuración deportiva rumbo al Apertura 2026.