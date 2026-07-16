Pumas se declara listo para iniciar la era de Esteban Solari en el Apertura 2026

Los Pumas debutarán este sábado frente a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, en lo que marcará el inicio de una nueva etapa bajo la dirección técnica del argentino Esteban Solari.

Durante el entrenamiento de este jueves se pudo observar un ambiente positivo dentro del plantel. Los nuevos refuerzos Sebastián Córdova y Cristian Calderón ya se encuentran integrados al grupo, mostrando buena adaptación tanto dentro como fuera de la cancha.

El equipo trabajó con intensidad y buen ritmo futbolístico, reflejando un plantel unido, relajado y motivado de cara al arranque del campeonato.

La única preocupación para el cuerpo técnico fue Uriel Antuna, quien abandonó la práctica debido a molestias musculares en la pierna izquierda, por lo que su participación en el encuentro de este fin de semana se mantiene en duda.

Esteban Solari debutará como entrenador de Pumas. David Olaff Bermúdez

Keylor Navas dice que Pumas está en reconstrucción

En conferencia de prensa, el capitán, Keylor Navas, reconoció que la derrota en la final del torneo pasado fue un golpe doloroso para el grupo, aunque aseguró que el equipo afronta esta nueva campaña con ilusión y confianza.

Somos un equipo que está en reestructuración y debemos tener paciencia.

Navas también destacó la importancia de contar con un plantel amplio para competir por el campeonato, luego de la experiencia vivida en la liguilla anterior.

Nos dimos cuenta de que para pelear por el título necesitas un plantel de al menos 20 futbolistas de primer nivel, porque enfrentas a rivales que al minuto 60 o 70 hacen cambios y entra un jugador incluso mejor. Ahí es donde termina marcándose la diferencia.

Keylor Navas en conferencia de prensa con Pumas. David Olaff Bermúdez

El arquero aseguró sentirse feliz, agradecido y disfrutando el momento que vive con la institución de los Pumas. Además, al ser cuestionado sobre la final de la Copa del Mundo, señaló que si tuviera que elegir a un favorito sería Argentina, al considerar que la presencia de Lionel Messi puede marcar la diferencia.

Con un nuevo cuerpo técnico, caras nuevas y la ilusión renovada, Pumas iniciará el Apertura 2026 con el objetivo de conquistar el octavo título de liga en su historia y poner fin a una sequía de 15 años sin conseguirlo.