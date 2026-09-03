América vs. Pumas: El platillo fuerte de la Jornada 6 de la Liga BBVA Femenil

América atraviesa uno de sus mejores momentos en el arranque del Apertura 2026 y tendrá un aliciente adicional para mantener su ritmo: enfrentarse a Pumas. Las Águilas llegan como la mejor ofensiva del torneo, con 28 goles en cinco jornadas, y buscarán trasladar esa firmeza a uno de los encuentros con mayor rivalidad del torneo.

Pumas afronta este duelo con buen ánimo después de su victoria 2-0 sobre Chivas. Las universitarias aprovecharán este resultado para buscar ponerle un freno al ataque azulcrema y conseguir un nuevo triunfo que les de lustre esta campaña ante el equipo más goleador y que es el monarca defensor.

El encuentro se disputará este viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Puebla rompe su mala racha

Puebla consiguió su primera victoria del campeonato en la jornada anterior al dominar el partido contra Necaxa, dejando un abultado marcador de 4-1. El triunfo permitió al equipo femenil de La Franja poner fin a su racha sin victorias y tomar un impulso de cara a la segunda mitad de la fase regular.

El conjunto poblano ahora se enfrentará a León, en el cierre de la jornada 6, para que el Puebla tendrá la oportunidad de darle continuidad a su recuperación y escalar posiciones en la clasificación general.

¿Dónde ver los partidos de la jornada 6 de la Liga BBVA femenil?

La Jornada 6 tendrá enfrentamientos importantes para los equipos que buscan mantenerse entre los primeros lugares en la clasificación. La actividad comenzará este viernes 4 de septiembre y terminará el próximo lunes 7.