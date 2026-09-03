Julián Quiñones metió un cabezazo brutal: rompe sequía goleadora

Julián Quiñones realizó un cabezazo brutal para poner fin a su sequía goleadora que duró tres partidos. El delantero mexicano colaboró con un tanto en la victoria de 0-2 del Al Qadsiah sobre Diriyah en duelo de la jornada 5 de la Saudi Pro League, que se disputó en el Al-Awwal Park.

El delantero de la Selección Mexicana no anotaba desde la jornada 1 de la Liga árabe y con el tanto que marcó este jueves 3 de septiembre, llegó a dos goles en lo que va de la temporada.

Al minuto 6, el árbitro central marcó una pena máxima a favor del Al Qadsiah, pero tras la revisión en el VAR se decidió que no lo era.

Julián Quiñones tuvo su primer aviso a portería, con un disparo con la puerta interna que fue a las manos del arquero al minuto 15’.

Para el segundo tiempo, las cosas cambiaron y nuevamente el VAR tuvo que entrar a escena, ahora sí validó un penal para el Al Qadsiah. Mateo Retegui mando un potente derechazo al fondo, casi a la escuadra para abrir el marcador al 51. Es su tercer gol de la temporada.

Siete minutos después, Julián Quiñones rompió su sequía. Aprovechó un servicio a primer poste para mandar un brutal remate de cabeza al fondo para el 0-2 definitivo.

En los minutos finales, Óscar Rodríguez fue expulsado por una conducta violenta sobre Musab Al Juwayr.

El cuadro del delantero mexicano llegó a 12 puntos, mismos que tienen el Al Hilal y Al Nassr.

NÚMEROS DE JULIÁN QUIÑONES EN LA TEMPORADA ACTUAL DE LA SAUDI PRO LEAGUE: