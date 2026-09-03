Katia Itzel vuelve a ser árbitra central en la Liga MX

Katia Itzel García volverá a ser árbitra central de un partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, después de que la Comisión de Arbitraje diera a conocer a los silbantes que tendrán actividad este fin de semana, dentro de la Jornada 7.

La última aparición como árbitra central de la mundialista en el Apertura 2026, se dio en el duelo entre Tigres y Querétaro. En la jornada 5 fue cuarta árbitra en el partido entre Cruz Azul y Atlas.

Katia Itzel será la árbitra central del partido entre Juárez y Pachuca, jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Katia Itzel será la árbitra central del partido entre Juárez y Pachuca, que se jugará este viernes 4 de septiembre, a las 9 de la noche.

La silbante mexicana estará acompañada por Alberto Morín Méndez como Asistente 1, Jaime Daniel González Ramírez será el Asistente dos, Joaquín Alberto Viscarra como cuarto árbitro, mientras en el VAR estarán Luis Enrique Santander y Edgar Magdaleno Castrejon.

Por su parte, Karen Hernández será la árbitra central del duelo entre Tigres y Necaxa. Sumará su tercer encuentro como la silbante principal en el Apertura 2026.

DESIGNACIÓN ARBITRAL DEL SAN LUIS – CHIVAS:

Árbitro central: Jorge Abraham Camacho Peregrina.

Jorge Abraham Camacho Peregrina. Asistente 1: Leonardo Javier Castillo.

Leonardo Javier Castillo. Asistente 2: Mayra Alejandra Mora.

Mayra Alejandra Mora. Cuarto árbitro: Martín Molina.

Martín Molina. VAR: Ismael Rosario López.

Ismael Rosario López. VAR: Manuel Alfonso Martínez.

DESIGNACIÓN ARBITRAL DEL TIGRES – NECAXA:

Árbitro central: Karen Hernández.

Karen Hernández. Asistente 1: José Ibrahim Martínez.

José Ibrahim Martínez. Asistente 2: Jaime Adrián Villasana.

Jaime Adrián Villasana. Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte.

Abraham de Jesús Quirarte. VAR: Salvador Pérez.

Salvador Pérez. VAR: Mauricio Nieto.

DESIGNACIÓN ARBITRAL DEL ATLAS – ATLANTE:

Árbitro central: Iván Antonio López.

Iván Antonio López. Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez.

Sandra Elizabeth Ramírez. Asistente 2: Jair de Jesús Sosa.

Jair de Jesús Sosa. Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso.

Vicente Jassiel Reynoso. VAR: Oscar Macías.

Oscar Macías. VAR: Michel Ricardo Espinoza.

DESIGNACIÓN ARBITRAL DEL CRUZ AZUL – SANTOS: