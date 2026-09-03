Giro del destino: El mexicoamericano José Miguel Delgado va por la gloria de su vida en la UFC

Un golpe del destino puso a José Miguel Delgado ante la mejor oportunidad de su vida en la UFC. Hace tres semanas le plantearon enfrentarse al brasileño Jean Silva en el combate estelar de la Noche UFC en Arizona del 12 de septiembre, y no dudó en aceptar el desafío, pese al poco tiempo para prepararse de lleno para la que ya es la pelea más importante de su carrera.

José Miguel Delgado (21 de abril de 1998, Yuma, Arizona) desborda en cada palabra de una conferencia de video la emoción que lo abraza con fuerza desde que aceptó el reto de medirse a Silva al entrar en la función como reemplazo de Yahir Rodríguez. El combate en Glendale será a pocos kilómetros del sitio en el que nació y eso hace que todavía sea mayor el impulso en busca de la victoria.

No puedo explicar lo que pasa por mi alma… Para estas cosas yo vivo, me encanta estar en este deporte y en este tipo de peleas, estar en una guerra y contra Silva va a ser una guerra. Yo estoy listo”.

Delgado salió con el puño en alto de su más reciente combate en el que venció por decisión unánime a Austin Bashi el pasado 18 de julio para dejar su marca en 12-2 con la que fue su segunda victoria del año.

No importó que no estuviera a tope en su preparación física cuando en el panorama apareció el nombre de Silva (17-3-0) en una velada estelar para el peleador que honra sus raíces mexicanas y que desea que la tierra donde nacieron sus padres y que lleva su nacionalidad también lo vea pronto en combate.

Hubiera querido seis u ocho semanas para prepararme para un rival tan fuerte, pero no… Yo llevo toda mi vida trabajando para cosas que pudieran pasar así… Esto es la UFC, en cualquier momento puede pasar; necesitas estar listo para todo... ¡Yo estoy listo para todo!”

Las artes marciales mixtas han sido la pasión de José Miguel Delgado desde que era muy joven. Hace dos años se ganó su contrato con la UFC al ser el mejor del programa Dana White's Contender Series en 2024 y después de ese momento su ascenso ha sido meteórico en los octágonos de combate.

José Miguel Delgado nació en Estados Unidos, pero también representa a México, la tierra de sus padres. Cortesía: UFC Español/Paramount+

Yo sé que hubo muchos que dijeron que no (aceptar el combate como reemplazos con tres semanas de antelación), yo no soy de ese tipo. Yo quiero la oportunidad de ser un gran ganador, un gran campeón en UFC”.

A ocho días de la velada más importante de su vida, José Miguel Delgado sabe que este combate es la puerta que le lleva para ser un contendiente al título mundial de las 145 libras (peso pluma) y con esa meta saldrá en busca del nocaut… El que promete sin temblarle la voz que va a conseguir.

“Yo llegué aquí para poner mi apellido en las luces más altas y eso es lo que me ofrece esta oportunidad. Lo que pasará el 12 de septiembre… Va a ser una guerra, pero yo voy a ganar. Yo voy a lograr un nocaut… ¡Ya lo puedo ver, te juro que ya lo puedo ver!"

Cartel de la Noche UFC en Arizona del 12 de septiembre. Cortesía: UFC Español/Paramount+

¿Dónde ver la pelea de José Miguel Delgado contra Jean Silva?

José Miguel Delgado y el brasileño Jean Silva estelarizarán la función que se realizará el sábado 12 de septiembre la Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. La transmisión del evento se realizará a través del streaming de Paramount+