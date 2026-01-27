Santiago Giménez admite el error de jugar lesionado y revela el miedo de Europa al Azteca

La segunda mitad del 2025 y el inicio del 2026 debían ser grandes momentos para el mexicano Santiago Giménez; por un lado significaba su primera temporada completa con el AC Milan justo en el momento crítico de cara al Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, pero la realidad fue diferente una vez que anunció su operación.

La medida fue criticada dado que dejaba a Giménez con poco margen de maniobra de cara a la cita mundialista y, además, lo exponía a una posible salida del equipo italiano ante la falta de goles hasta ahora.

Pero el actual atacante del AC Milan ha roto el silencio sobre su proceso de recuperación, dejando claro que su mente ya no está en la enfermería, sino en los goles que debe marcar tanto en la Serie A como en la inminente Copa del Mundo de 2026 para asegurar un futuro internacional.

En una entrevista con ESPN, “Bebote” calificó de un “error” postergar la intervención dado que el dolor lo sentía desde la Copa de Oro empeorando posteriormente afectando su desarrollo en el equipo italiano, además de dejarle un margen estrecho de recuperación.

“Sé que cualquier futbolista haría lo mismo porque nos encanta jugar... pero al final, ahora que ha pasado un mes desde la operación, puedo decir que fue la mejor decisión". Hoy, su enfoque es absoluto: "Solo quiero centrarme en el presente y el futuro... Quiero estar al 100%. Y si estoy bien del tobillo, creo que todo lo demás vendrá solo…Para el Mundial, estaré listo".

El quinto partido de México para Santiago Giménez

Sobre las aspiraciones del Tri en 2026 donde él es pieza clave del esquema diseñado por el entrenador Javier Aguirre, quien espera tenerlo al 100 por ciento para enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y al rival europeo pendiente por definir en el grupo; “Bebote” piensa que el quinto partido es posible, aunque no quiere exagerar en confianza.

"¿El quinto partido? Ahora que jugamos en casa, no diría que será más fácil porque cada partido será difícil. Pero creo que con nuestra gente en México, podemos lograrlo", afirmando que las palabras no bastan. “Hay que actuar, y estamos esforzándonos al máximo para alcanzar ese objetivo".

El jugador del AC Milan indicó que el trabajo debe respaldar el respeto que genera tener un escenario como el Estadio Azteca, un lugar que sus compañeros de vestuario le han indicado que no quieren enfrentar ante el tricolor.

"Lo que he visto en el vestuario es que, aunque no seamos la selección más fuerte, nadie quiere enfrentarse a México en México; nadie", aseguró Santiago. "Todos en el vestuario del Milan me decían esto. ‘Espero que no nos toque jugar contra México porque sabemos que son muy difíciles... y más aún jugando en casa’.”

Para Giménez, el Coloso de Santa Úrsula será el factor diferencial en caso de avanzar a la ronda de eliminación directa y, eso podría ser la clave para alcanzar los octavos de final.

"El Azteca es increíble. Es impresionante ver a 90.000 personas con la camiseta verde, gritando sin parar. Es difícil para los rivales, y para nosotros es como un impulso, un impulso gigantesco".