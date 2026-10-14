Red Bull renueva a su jefe de equipo tras los más recientes éxitos

Casi un año después de su llegada a Red Bull tras la salida de Christian Horner, la marca de la bebida energética ha confirmado la permanencia de Laurent Mekies esto tras el camino que han logrado corregir en este momento de la temporada luego de los triunfos de Max Verstappen en Malasia y Singapur.

A través de un comunicado, Red Bull informó que han extendido su relación con Laurent Mekies como CEO y director de equipo hasta el año 2031.

La renovación del directivo francés se suma a las recientes firmas de Max Verstappen e Isack Hadjar, asegurando la continuidad del proyecto técnico y directivo de cara a las próximas campañas.

Mekies, quien regresó a la estructura de la bebida energética en 2024 para liderar Racing Bulls y posteriormente asumió el mando principal de la escudería en julio de 2025, agradeció el respaldo de la junta directiva.

“Estoy increíblemente orgulloso de continuar este viaje con Red Bull Racing y me gustaría agradecer a Chalerm, Mark y Oliver, a todo el equipo y a todos los involucrados por la confianza depositada en el proyecto. Lo que hace especial a este equipo es la forma en que todos se unen para lograr el mismo objetivo”, expresó Laurent Mekies.

Por su parte, Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz respaldaron el trabajo del directivo al frente de la organización durante una etapa de reestructuración técnica dentro del paddock.

“Laurent ha desempeñado un papel crucial guiando al equipo a través de un período importante de transición, manteniendo al mismo tiempo el espíritu competitivo y los principios de Red Bull que nos definen. Esta extensión refleja nuestra confianza en su liderazgo”, destacaron los accionistas de Red Bull.

La renovación llega en un momento donde el equipo parece estar en franco ascenso luego de temporadas complicadas en 2024 y 2025 con Horner. El exdirectivo ha señalado recientemente, en una gira de la presentación de su autobiografía, que considera que fue despedido ya que algunos pensaban que acumulaba demasiado poder.