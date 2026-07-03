Santiago Baños confirma a los jugadores brasileños que dejan al América 

Santiago Baños, presidente deportivo, confirmó que los mediocampistas brasileños Vinicius Lima y Rodrigo Dourado quedarán fuera del América. Los refuerzos de André Jardine no tienen lugar en el proyecto del nuevo estratega americanista Guillermo Almada.

“Dos jugadores del plantel, hoy no entran en planes por cuestiones deportivas, se buscará que sigan en otro lado”, explicó Baños en conferencia de prensa, en las instalaciones del club en Coapa.

Aunque el directivo de las Águilas fue mesurado respecto al armado del equipo para la naciente era de Almada, confirmó que por lo menos dos de los refuerzos que llegarán al Nido, disputan el Mundial 2026.

“Estamos buscando, no ha sido fácil, hay por lo menos cuatro que vendrán, dos tienen participación en el Mundial. Eso complica tiempos y momentos, un par más que estamos en contacto, obviamente a pedido de las posiciones, en su momento lo sabrán”.

Respecto a la planeación del Apertura 2026, Santiago Baños evitó mencionar las posiciones del campo que urge reforzar, pero se mostró optimista al dejar atrás el recuerdo del técnico André Jardine.

“Se nos atravesó la pretemporada (en España), fechas complejas, contentos de presentar a Guillermo y su cuerpo técnico, se unen a esta institución con los retos de sumar títulos a nivel nacional e internacional, rendirán muchos frutos, seguiremos trabajando, con intensidad, con ganas de ser protagonistas, empezando con la Leagues Cup, la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, darles la bienvenida, confiar en el proyecto, estamos confiados en que seguirá este club rindiendo buenas cuentas.

Por último, Santiago Baños se refirió al inicio de pretemporada de laqs Águilas del América en España.

“Es fácil, siempre íbamos al Caribe, pero estaban ocupados por selecciones del Mundial, mismo caso en San Diego (California), volteamos al tema de España por comodidad, en Marbella tienen un espacio importante, el traslado fue importante y creo que todo salió de la mejor forma”.