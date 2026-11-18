Pese a haber conseguido la victoria y la clasificación a las Semifinales de la Concacaf Nations League, la Selección Mexicana no dejó una buena impresión en la afición regiomontana e inclusive hubo un jugador que lo reconoció: Santiago Sandoval.

Tras su regreso a Guadalajara, el joven de 19 años habló acerca de cómo fue el partido ante Jamaica y aunque reconoció que se obtuvo el resultado que querían, no fue un “buen sabor de boca” el cómo lo consiguieron.

Si, no es un buen sabor de boca, pero al final se cumplió el objetivo que era ganar a como dé lugar. Por una parte nos quedamos tranquilos, pero sabemos que tenemos que trabajar de mejor manera”, afirmó.

Santiago Sandoval junto con Rafa Márquez y Guardado MEXSPORT

Tanto en la Sultana del Norte como en Kingston, Sandoval tuvo la oportunidad de jugar unos minutos y ante ello, agradeció las oportunidades que ha tenido en Selección.

Siempre agradecido con las oportunidades, ya lo he dicho. Para mí es muy importante tener minutos, pero para eso se trabaja”, añadió.

Ante la ausencia de Raúl Jiménez, Santi utilizó el dorsal ‘9’ en estos dos partidos, sin embargo, pensó que el staff se había equivocado.

Por un momento pensé que se habían equivocado. Sentí bonito, pero si es una responsabilidad grande”, comentó.

Sandoval pone a Chivas como campeón “siempre”

Tras este parón de Fecha FIFA, regresa la actividad del Apertura 2026 y Chivas se mide ante Cruz Azul en un partido complicado en el Estadio Akron y Santi Sandoval sabe que será un partido difícil, pero que le gusta enfrentar.

Va a ser un partido muy bonito, pero complicado. Son un rival que me gusta mucho, son muy buenos y lo espero con ansias”, refirió.

Si Chivas gana y América pierde, el Rebaño volverá a ser líder del torneo, sin embargo, el ponerse como puntero no es algo que afecte al equipo.

Chivas siempre quiere lo mejor, los compañeros saben lo que quieren, es algo que no nos tiene intranquilos”, finalizó.

Por último, cuando se le cuestionó sobre si Chivas está para ser campeón este Apertura 2026, Sandoval fue contundente y afirmó que el Guadalajara “siempre” está listo.