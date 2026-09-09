Santos termina de forma anticipada el contrato del ecuatoriano Carlos Gruezo

Santos Laguna terminó de forma anticipada y de común acuerdo el contrato del mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo, quien tenía vínculo con el club hasta finales de 2027. La institución dio a conocer la salida mediante un comunicado oficial, sin detallar los motivos específicos de la decisión.

El futbolista llegó al conjunto lagunero a principios de 2026, procedente de San José Earthquakes de la Major League Soccer. Durante su paso por Santos disputó 16 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, acumuló poco más de mil minutos y registró un gol.

Carlos Gruezo perdió protagonismo con Santos

Aunque el club no explicó las razones de la terminación contractual, la salida ocurrió después de que Gruezo quedara fuera de las convocatorias de Renato Paiva durante los últimos cuatro partidos de Liga MX.

El ecuatoriano tuvo participación únicamente en las dos primeras jornadas del torneo, en las que acumuló 152 minutos. Para la tercera fecha permaneció como suplente y, a partir de la siguiente, dejó de formar parte de las convocatorias del equipo.

La falta de participación coincidió con un cambio en su situación dentro del plantel. Según reportes, al no entrar en los planes del entrenador portugués, Santos buscó concretar su salida con el objetivo de liberar una plaza de extranjero.

Esa posibilidad permitiría al club registrar otros fichajes para completar su plantilla. La institución, sin embargo, no precisó en su comunicado si la liberación de la plaza fue el motivo determinante para alcanzar el acuerdo con el jugador.

La salida de Gruezo se produce mientras Santos atraviesa un complicado inicio en el Apertura 2026. El conjunto lagunero apenas ha conseguido un punto de los 21 que ha disputado hasta el momento y todavía no ha conseguido una victoria.

Santos y Juárez se enfrentarán en duelo de sotaneros

El próximo compromiso del equipo será ante los Bravos de Ciudad Juárez, en partido correspondiente a la jornada ocho del Apertura 2026. El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre en Torreón y enfrentará a dos clubes que todavía no han conseguido ganar en el torneo.

Santos llega con un punto en siete partidos, mientras que Juárez ha perdido sus siete encuentros. La situación mantiene a ambos conjuntos en la parte baja de la clasificación general cuando se acerca la mitad de la competencia.

Para los Bravos, una victoria les permitiría abandonar el último lugar de la tabla. Santos, por su parte, buscará conseguir su primer triunfo del torneo y tomar distancia del conjunto fronterizo.

El resultado no permitirá que ninguno de los dos equipos supere el penúltimo puesto de la clasificación, ya que Atlético de San Luis ocupa actualmente la posición 16 con seis puntos.