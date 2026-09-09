"Son muy malos": Rodri ofrece perdón al Valencia tras filtrarse su conversación privada con Cubarsí

El mediocampista español Rodri Hernández buscó apagar de golpe la fuerte polémica a su alrededor ofreciendo disculpas públicas a los jugadores y afición del Valencia CF. Esto ocurrió tras difundirse unos polémicos comentarios suyos en el programa televisivo El Día Después, en los que comentó a su compañero Pau Cubarsí que sus rivales eran “muy malos y flojos”, luego de ser sustituido en el partido donde el conjunto blaugrana goleó 5-0 al cuadro ché en Mestalla.

Aprovechando la atención de los reflectores internacionales previa al encuentro de la Champions League frente al Feyenoord, el volante interrumpió el protocolo de la conferencia de prensa para expresar su sincero arrepentimiento. El internacional español calificó sus palabras como un grave error derivado de una conversación privada completamente fuera de contexto.

La charla con Cubarsí, cuyos labios fueron interpretados minuciosamente por las cámaras de televisión, ocurrió justo al momento de ser sustituido y recibir la ovación del público tras su reciente logro con la Furia Roja.

“Quiero disculparme abiertamente con los aficionados y los jugadores del Valencia. También llamé personalmente al capitán del equipo, Gayà. Un ser humano, cuando comete un error, debe tener la hombría de disculparse. Espero de corazón que la escuadra regrese pronto a donde pertenece”, declaró Rodri con visible seriedad.

La llamada de Rodri a Gayà y la respuesta del vestuario

Para enmendar la situación antes de comparecer ante los medios de comunicación, el capitán de la Selección de España y mejor jugador del Mundial 2026 contactó telefónicamente al lateral valencianista, José Luis Gayà, para transmitir su arrepentimiento de forma directa hacia el interior del vestuario.

Gayà aceptó de buena manera las explicaciones de su compañero en el combinado nacional y transmitió un mensaje de tranquilidad al resto de la plantilla, dando por cerrado el asunto en el estricto ámbito deportivo.

La furia directiva del Valencia CF

No obstante la reconciliación entre futbolistas, la cúpula directiva del Valencia CF mantuvo una postura institucional implacable:

Exigencia de rectificación: Emitió un enérgico comunicado para exigir una disculpa inmediata a la productora de televisión por la difusión de las imágenes de lectura de labios.

Emitió un enérgico comunicado para exigir una disculpa inmediata a la productora de televisión por la difusión de las imágenes de lectura de labios. Acciones legales: Advirtió sobre posibles demandas judiciales en defensa del honor y la integridad del club de Mestalla.

Por su parte, diversos sectores del valencianismo admiten que las duras palabras de Rodri reflejan la delicada situación competitiva de la entidad, pero el cuerpo técnico ya utiliza lo sucedido como motivación anímica interna para exigir que el plantel transforme ese malestar en orgullo propio para revertir la crisis deportiva sobre el terreno de juego.