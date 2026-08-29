La dura autocrítica de Gabriel Milito: "No vamos a ganar sólo por ser Chivas"

El partido ante Pachuca era un encuentro el cual Chivas pudo haber conseguido los tres puntos sin problemas, sin embargo, dejaron crecer al rival y eso les costó la victoria.

Después de este amargo resultado, Gabriel Milito no dejó nada al aire y en conferencia de prensa dio una dura autocrítica refiriendo que no van a ganar solo con el renombre.

Acá solo sirve ganar, pero también entiendo que hay rivales que ofrecen oposición. No vamos a ganar simplemente por ser Chivas, vamos a ganar si lo hacemos bien”, afirmó.

Chivas empata contra Pachuca y deja escapar el segundo lugar de la tabla MEXSPORT

Sobre el análisis del partido, el entrenador argentino aseguró que fue un mal segundo tiempo, con muchas pérdidas de balón y eso fue lo que le afectó al equipo.

"El arranque fue muy bueno con el gol y con situaciones para poder marcar el 2-0 y el segundo tiempo nos costó tener mucho más dominio y control del partido con pelota, estuvimos imprecisos, perdimos muchas pelotas que habitualmente no perdemos”, comentó.

Luis Romo ha sido un jugador plurifuncional, sobre todo ante las bajas por lesiones, el capitán ha jugado un papel muy importante en el equipo, algo que destacó Milito.

"Me parece un jugador fundamental para este equipo, con muchas condiciones no solo para defender en espacios grandes sino para esa salida clara. Como nos da buena salida y seguridad defensiva y puedes subir y generar, por eso lo pusimos ahí”, refirió.

Carrillo y Castañeda necesitan tiempo para adaptarse

Jordan Carrillo y Kevin Castañeda fueron los dos refuerzos de Chivas para este Apertura 2026, sin embargo, no han podido sobresalir, aunque Gabriel Milito pidió paciencia para ambos jugadores mexicanos.