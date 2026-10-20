Liga Mexicana del Pacífico: Resumen y resultados de este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre arrancaron las series en la Liga Mexicana del Pacífico en donde Águilas, Tomateros, Venados, Naranjeros y Cañeros tomaron ventaja; uno de estos duelos necesitó de extra innings para conocer al vencedor.

Este es el resumen de cada uno de los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico disputados el martes 20 de octubre:

Águilas de Mexicali 11-10 Charros de Jalisco

El partido del día se vivió en el Estadio Panamericano, donde la segunda entrada estremeció la garganta de los aficionados en distintas ocasiones, rollo en el que se convirtieron 11 carreras (6-5 para Mexicali).

La equidad llegó en el cuarto capítulo, sin embargo, las Águilas volaron hacia el triunfo en el quinto tras arribar al pentágono en 4 ocasiones más. La definitiva para los visitantes se presentó en el 7º, mientras que la respuesta por parte de Charros no alcanzó para equiparar fuerzas, sumando su segunda caída.

Mayos de Navojoa 3-12 Tomateros de Culiacán

La tercera entrada fue suficiente para inclinar la balanza por completo en su favor, sumando 6 carreras que fueron medianamente respondidas por Mayos en los siguientes capítulos.

Cuatro carreras más en la fatídica terminó por confirmar el abultado resultado en favor de la novena de Culiacán.

Venados de Mazatlán 2-1 Yaquis de Obregón

Yaquis intentaba emparejar su marca en la temporada y recibía en su diamante a los Venados de Mazatlán que únicamente habían logrado 1 triunfo en este inicio de temporada.

Fueron justamente los visitantes quienes en el segundo rollo tomaron la ventaja y, pese a ser igualados, la respuesta definitiva en el séptimo capítulo terminó decantando la victoria para que Venados firmara su segunda conquista en lo que va de la sesión.

Jaguares de Nayarit 3-6 Naranjeros de Hermosillo

Cumpliendo los pronósticos y su mote de favorito, los Naranjeros de Hermosillo hicieron sonar el madero durante la Tercera Entrada del compromiso en el Estadio Fernando Valenzuela, poniendo tierra de por medio con un 5-0 que dictó sentencia.

Una más se sumó en el 5º y los Jaguares de Nayarit intentaron ponerle nervio sobre el final, no obstante, las tres carreras fueron opacadas por el out 27 y sufrieron su quinta caída.

Cañeros de Los Mochis 3-2 Algodoneros de Guasave

Necesitando de extra innings para conocer al ganador, Mochis le arrebató el invicto a los Algodoneros de Guasave. Cañeros se adelantó en la segunda entrada, y pese a sufrir la igualada en el octavo tras el sacrificio de Jesse Castillo, los visitantes rompieron todo pronóstico.

El Juego 1 de la serie se definió en favor de los Cañeros en la décima entrada, rompiendo la seguidilla de 5 victorias por parte de Algodoneros y dejando tendidos a los locales de cara al siguiente capítulo.

Partidos de la LMP para este miércoles 21 de octubre

La Liga Mexicana del Pacífico contará con 5 partidos para este miércoles 21 de octubre. Conoce todos los detalles de los compromisos que podrán sintonizarse a través de Fox, TVC Deportes, MegaSports y YouTube:

Águilas de Mexicali Vs Charros de Jalisco / Estadio Panamericano - 19:30 horas.

Mayos de Navojoa Vs Tomateros de Culiacán / Estadio Juan Ley Fong - 20:05 horas.

Venados de Mazatlán Vs Yaquis de Obregón / Estadio Yaquis - 20:10 horas.

Jaguares de Nayarit Vs Naranjeros de Hermosillo / Estadio Fernando Valenzuela - 20:30 horas.

Cañeros de Los Mochis Vs Algodoneros de Guasave / Estadio Kuroda Park - 20:30 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG