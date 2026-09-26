Video: ¡Luto en el ring! Fallece el boxeador cachanilla Arturo “Lobito” Torres a los 26 años de edad

Una tragedia sacudió el boxeo. El pugilista mexicano Arturo “Lobito” Torres perdió la vida luego de pasar casi una semana hospitalizado en estado crítico por un traumatismo craneoensefálico, derivado de su última presentación dentro del terreno profesional.

La pelea se llevó a cabo la noche del sábado 19 de septiembre en las instalaciones del Parque Vicente Guerrero de Mexicali, Baja California. Torres disputó un duro enfrentamiento dentro de la categoría de los pesos pluma ante Gilberto “Torito” García.

Tras soportar un castigo constante a lo largo de la pelea, el réferi determinó detener la contienda en la recta final para otorgarle el triunfo al "Torito" por la vía del nocaut técnico; no obstante, la alarma se encendió de inmediato cuando el originario de Mexicali se desvaneció ya en el banquillo de su esquina.

El personal médico del lugar activó los protocolos de emergencia y gestionó el traslado inmediato del peleador al Hospital General de Mexicali. Los primeros diagnósticos clínicos confirmaron la presencia de un edema y coágulo sanguíneo a nivel cerebral, por lo que fue ingresado a quirófano de emergencia para una descompresión intracraneal, quedando posteriormente bajo coma inducido en la zona de cuidados intensivos.

Aunque el peleador se mantuvo con vida durante seis días, la complicación neurológica resultó irreversible y se confirmó su fallecimiento la noche del viernes 25 de septiembre.

El hermano de boxeador, Ángel Torres, declaró a mitad de semana al Diario El Imparcial que la cirugía a la que había sido sometido había sido un éxito.

Arturo "Lobito" Torres falleció con un récord profesional de 15 triunfos, 6 derrotas y 3 empates, en 24 peleas disputadas.