Los 10 finales más cerrados en la historia de la Fórmula 1

La Fórmula 1 no solo es sinónimo de velocidad, también lo es de precisión extrema, la misma que ha llevado a definir una victoria en los últimos segundos posibles de una carrera, y dejando la duda en el espectador: “¿Quién cruzó primero la línea de meta?”.

El cierre del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 fue uno de los más apasionantes de los últimos años; con una diferencia oficial de 0.196 segundos, el piloto británico George Russell venció a Max Verstappen, pero es importante mencionar que han existido finales mucho más cerrados e impredecibles.

Los cierres más dramáticos de la Fórmula 1

10- GP de Austria 2002: En aquella carrera, Michael Schumacher derrotó a Rubens Barrichello por 0.182 segundos; ambos corrían para la escudería Ferrari, y fue el propio box de los de Maranello quienes le pidieron al brasileño que le cediera la posición para sumar una mayor cantidad de puntos en el mundial de pilotos.

9- Australia 2023: En esta ocasión fueron Lewis Hamilton y Max Verstappen los encargados de dejar una histórica marca de 0.179 segundos, en una carrera caótica en la que hubo múltiples banderas rojas, en la cual nadie peleó su posición al final, debido a la regla de neutralización.

8- Canadá 2000: Dicho Gran Premio estuvo marcado por el demoledor ritmo de Ferrari; ambos autos lograron sacar más de 15 segundos de ventaja respecto al tercer puesto. La carrera la ganó Michael Schumacher a Barichello por 0.174 segundos.

7- Francia 1961: El corredor de Ferrari Giancarlo Baghetti derrotó al piloto de Porsche Dan Gurney por 0.100 segundos; además, esta carrera estuvo marcada por una de las diferencias más grandes en la historia entre un segundo y tercer lugar, donde Jim Clark concluyó a 61 segundos.

6- Francia 1954: El cinco veces campeón del mundo Juan Manuel Fangio derrotó a su compañero de equipo en Mercedes Karl Kling por 0.100 segundos en el cronómetro.

5- Italia 1969: Aquí no solo se trató de dos pilotos en un gran cierre, sino que Jackie Stewart, Jochen Rindt, y Jean Pierre Beltoise, los tiempos fueron de: 0.80s entre los dos primeros, y quienes complementaron 0.180 segundos.

4- Austria 1982: En esta ocasión 5 décimas de segundo decidieron al ganador, que fue el italiano de Lotus Elio de Angelis, quien superó a Keke Rosberg (padre de Nico Rosberg)

3- España 1986: En ese Gran Premio, Ayrton Senna de McLaren y Nigel Mansell de Williams se vieron envueltos en una danza entrelazada de precisión, la misma que determinó como ganador al brasileño por 14 milésimas.

2- Estados Unidos 2002: Misma historia entre compañeros, al igual que en Austria aquel año; la diferencia es que aquí ganó Rubens Barrichello, porque Michael Schumacher quería cruzar la meta al mismo tiempo que su compañero, pero el obstáculo fueron 11 milésimas de segundo que dieron como ganador al brasileño sobre el alemán.

La carrera más cerrada en la historia de la F1

El circuito de Monza fue testigo del cierre más dramático en la historia de la categoría, ya que aquel GP de Italia de 1971 se definió por solo 0.01 segundos. Y lo ganó el británico Peter Gethin a Ronnie Peterson. Además, a los cinco primeros coches los dividieron 0.61 s.