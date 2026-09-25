Mientras Russell vuela, Antonelli sufre en Bakú

Durante la Q1 de la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto italiano y líder del Campeonato de Pilotos sufrió las consecuencias de un error de cálculo en la curva uno, donde un contacto terminó por romper la suspensión delantera de su monoplaza. Lo que le sentencio a la decimosexta posición para la carrera.

Al suceder el desafortunado contacto su ingiero de carrera le pidió retirar el auto, pero Antonelli insistió en que se le permitiera probar, para valorar la posibilidad de continuar. Al darse cuenta de los daños recibidos, retiro el monoplaza.

Tanto las condiciones del asfalto, como el viento terminaron por jugarle una mala pasada al joven de Mercedes, donde la barrera de seguridad de la curva uno fue la protagonista.

Tenía mucho más viento de cara en comparación con la vuelta anterior, así que el tren delantero era mucho más fuerte, y giré más o menos en el mismo punto, pero obviamente el coche giró más y rocé el muro… Fue simplemente un error de juicio con el agarre cambiando tanto", aseveró Kimi Antonelli.

La fortuna no ha estado de su lado durante este fin de semana, ya que también en la práctica libre 1; tuvo que abandonar la sesión debido a una falla hidráulica en el coche. Aún así el piloto cree que tiene buenas posibilidades de rescatar puntos.

No tengo nada que perder, y solo necesito hacer la mejor carrera que pueda. Con la experiencia, aprendes a avanzar. Por supuesto, este fin de semana ha sido un poco complicado con todo, pero mañana creo que podemos hacer una buena carrera.", señaló.

Clasificación de Mercedes en Bakú @mercedesamgf1

Contraste entre compañeros

Desde las prácticas el ritmo del W17 en el circuito callejero de Bakú era más que suficiente para que Kimi Antonelli consiguiera incrementar la ventaja ante su compañero de equipo en la clasificación mundial de pilotos, y mientras Russell brilló al aplastar a sus rivales en calificación. Ahora Antonelli aunado a su propio yerro, corre el riesgo de ver a su perseguidor al título cortarle puntos vitales en su aspiración por ser campeón del mundo.

George ha estado haciendo un trabajo increíble este fin de semana… Se ha sentido muy bien con el coche, así que sin duda ha marcado la diferencia. Tengo que ser honesto con eso, pero también el coche ha sido muy, muy rápido”, puntualizó el líder del mundial.

Antonelli sabe bien cómo remontar

Uno de los pilotos más talentosos en la parrilla sabe perfectamente bien cómo hay que jugar ante la adversidad, ya que ha sido capaz de minimizar daños en el pasado; los ejemplos más claros son Las Vegas 2025 y Monza 2026.

En dichas carreras dio cátedra sobre la gestión de neumáticos, y la capacidad para completar rebases; a pesar de que Bakú es un circuito donde adelantar es mucho más complejo el italiano cuenta con un gran equipo de respaldo y estrategia para intentarlo.