Rumbo al 93 Aniversario: el CMLL revela el logo conmemorativo

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló el logo conmemorativo para su 93 Aniversario, que se realizará el próximo viernes 18 de septiembre en la Arena México, donde hay tres máscaras y cinco cabelleras en juego.

Asimismo, se dio a conocer el Cinturón para el “Aficionado un millón”, título que lo ganó una aficionada al comprar el boleto un millón de la función del 92 Aniversario, donde El Valiente perdió la máscara, luego de caer ante Esfinge.

El CMLL presentó el cinturón para el "Aficionado un millón" Foto: CMLL

En el anuncio estuvieron presentes Salvador Lutteroth, presidente del CMLL; José Luis Feliciano, del Departamento de Programación; los luchadores Místico, Máscara Dorada, Neón, Euforia, Mephisto, las Micro estrellas Kemonito y Kemalito.

Por otro lado, se presentó la nueva imagen del transporte oficial del CMLL y el autobús de Turiluchas.

La nueva imagen del transporte oficial del CMLL Foto: CMLL

Los boletos para el 93 Aniversario del CMLL ya están agotados.

ASÍ VA LA CARTELERA DEL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL: