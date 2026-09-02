Rumbo al 93 Aniversario: el CMLL revela el logo conmemorativo
El CMLL reveló el logo conmemorativo para el 93 Aniversario y el cinturón para el “Aficionado un millón”
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló el logo conmemorativo para su 93 Aniversario, que se realizará el próximo viernes 18 de septiembre en la Arena México, donde hay tres máscaras y cinco cabelleras en juego.
Asimismo, se dio a conocer el Cinturón para el “Aficionado un millón”, título que lo ganó una aficionada al comprar el boleto un millón de la función del 92 Aniversario, donde El Valiente perdió la máscara, luego de caer ante Esfinge.
En el anuncio estuvieron presentes Salvador Lutteroth, presidente del CMLL; José Luis Feliciano, del Departamento de Programación; los luchadores Místico, Máscara Dorada, Neón, Euforia, Mephisto, las Micro estrellas Kemonito y Kemalito.
Por otro lado, se presentó la nueva imagen del transporte oficial del CMLL y el autobús de Turiluchas.
Los boletos para el 93 Aniversario del CMLL ya están agotados.
ASÍ VA LA CARTELERA DEL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL:
- Lucha Estelar en Cuadrangular de Parejas con Final Suicida: Místico y Averno; Último Guerrero y Templario; Zandokan Jr. y Star Jr.; Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario.
- Mano a Mano: Andrade vs. Volador Jr.
- Mano a Mano: Soberano Jr. vs. Bandido.
- Por el Campeonato Mundial Welter del CMLL: Titán (campeón) vs. Komander.