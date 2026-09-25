Verstappen lidera la FP3 en Bakú y Sergio Pérez de nuevo pelea por estar en la Q2

Max Verstappen sorprendió en la tercera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán al tomar el liderato y sorprender a los Mercedes, quienes habían sido los dominadores en la jornada del jueves en el circuito de Baku, esto mientras Sergio Pérez siguió demostrando potencial con el Cadillac.

Max Verstappen rompió los pronósticos en el cierre con un registro de 1m43.922s. A bordo de su Red Bull, el neerlandés superó por apenas 99 milésimas de segundo a George Russell (Mercedes) y dejó en la tercera posición a Lewis Hamilton (Ferrari), en una sesión donde la escudería alemana apuntaba a sellar un dominio absoluto tras los registros marcados por el propio Russell (1m44.021s) y Kimi Antonelli.

El resultado final de la práctica se definió en los instantes decisivos gracias al uso estratégico de la succión aerodinámica. Verstappen saltó a la pista cerca del cierre y aprovechó una potente succión a lo largo de la recta principal de 2 kilómetros del Circuito de Bakú para arrebatarle el liderato a los monoplazas de la estrella. Previo al golpe del tricampeón, Russell y Antonelli habían establecido las marcas de referencia utilizando primero el compuesto medio y posteriormente los neumáticos blandos, superando la referencia inicial dictada por Charles Leclerc (1m45.564s).

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la FP3 de Bakú?

El piloto mexicano siguió exhibiendo que ha logrado un mejor entendimiento con el Cadillac gracias al uso de la unidad de potencia de Ferrari modificada con el ADUO 2. Checo Pérez se posicionó en el lugar 16, lo cual, en caso de repetir en la clasificación, le permitiría obtener la primera Q2 en la historia del equipo estadounidense.

Pérez se posicionó por detrás de Nico Hulkenberg y delante del Williams de Alex Albon.