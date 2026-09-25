Las grandes ligas de Europa se unen para exigir reformas profundas en la FIFA

Las principales competiciones del futbol europeo han lanzado un frente común para reestructurar el modelo de gestión de la FIFA. A través de un comunicado conjunto, LaLiga, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga manifestaron la necesidad urgente de establecer mayores contrapesos y controles sobre las decisiones institucionales y las facultades del presidente del organismo, Gianni Infantino. El pronunciamiento ocurre en un momento clave, ante la proximidad del próximo ciclo electoral de la federación internacional.

El impacto del calendario y la saturación de partidos

Uno de los puntos centrales del desacuerdo radica en la constante expansión del calendario internacional y sus repercusiones directas en los torneos locales. Las ligas argumentan que las modificaciones unilaterales aprobadas por la FIFA elevan de forma crítica la carga física sobre los futbolistas profesionales, afectando la estabilidad deportiva y financiera de los clubes.

Asimismo, los campeonatos europeos recordaron que solo un porcentaje minoritario de los jugadores participa directamente en la Copa del Mundo, mientras que los clubes y las ligas nacionales asumen la responsabilidad de adaptar por completo sus operaciones para ceder a sus planteles durante los torneos internacionales.

Propuestas para un modelo de decisión participativo

Para solucionar los problemas de gobernanza actuales, el bloque de ligas europeas planteó una serie de reformas específicas a la estructura de la FIFA:

Creación de un órgano permanente: Un comité de toma de decisiones que garantice la participación e inclusión activa de ligas, clubes, jugadores y federaciones en los temas que alteran el ecosistema del futbol.

Decisiones basadas en análisis técnicos: Exigen que cualquier reforma competitiva importante se sustente en estudios de impacto independientes y análisis objetivos antes de su aprobación.

Independencia de los comités de control: Reforzar la autonomía de las comisiones encargadas de la ética, la supervisión financiera y los procesos electorales, asegurando mecanismos de nombramiento ajenos a la influencia de la presidencia para garantizar la transparencia.

Convocatoria a una convención de gobernanza

Finalmente, los organizadores de los torneos europeos solicitaron a los futuros candidatos a la presidencia de la FIFA respaldar formalmente estas iniciativas. La propuesta incluye el compromiso de convocar a una convención dedicada exclusivamente a revisar la gobernanza del organismo dentro de los primeros meses del nuevo mandato. Con esto, las ligas buscan que el debate actual trascienda los nombres de los dirigentes y se enfoque en reformar de raíz cómo se administra el fútbol internacional.