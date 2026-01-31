Royal Rumble 2026: Roman Reigns y Liv Morgan ganan; AJ Styles se retira

La ruta hacia WrestleMania 42 ha comenzado oficialmente y lo ha hecho de manera histórica. Por primera vez, el tradicional WWE Royal Rumble se celebró fuera de Norteamérica, convirtiendo a Riad en el epicentro del entretenimiento deportivo este sábado 31 de enero de 2026.

Roman Reigns y Liv Morgan se alzaron como los grandes vencedores, asegurando sus oportunidades titulares en el evento más grande del año.

Roman Reigns demostró por qué sigue siendo la fuerza dominante de la WWE. Ingresando en los momentos finales (puesto 26), el "OTC" limpió la casa, eliminando a cinco superestrellas. El desenlace lo enfrentó al imponente Gunther, quien venía de librar una guerra física. Reigns revirtió la ofensiva del austriaco para sacarlo por la tercera cuerda, ganando su segundo Royal Rumble.

La batalla femenina abrió la velada. Liv Morgan, quien ingresó en el puesto número 14, logró sobrevivir al caos para firmar la victoria más importante de su carrera. El final fue dramático: Morgan se vio las caras con Tiffany Stratton y la novata sensación Sol Ruca.

El combate también destacó por la actuación de Lash Legend, quien eliminó a figuras como Charlotte Flair, y por la ruptura definitiva de Morgan con su aliada Raquel Rodríguez, a quien traicionó para mantenerse en la contienda.

Arabia Saudita fue sede de Royal Rumble en 2026 WWE

El adiós de un fenomenal

En un combate de "Carrera vs. Lucha", Gunther derrotó a AJ Styles vía sumisión técnica con un final de un encuentro detenido. Styles, visiblemente emocionado y ovacionado por el público árabe, dejó sus guantes en el centro del cuadrilátero, marcando el triste pero legendario final de su carrera en los encordados.

Por otro lado, Drew McIntyre retuvo el Campeonato Indiscutible de la WWE tras una brutal batalla contra Sami Zayn, asegurando que llegará a WrestleMania como el monarca a vencer.