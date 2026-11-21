Carlos Espí vivió un momento especial después de contribuir con el gol de la victoria del Real Madrid frente al Celta de Vigo, pues tuvo la oportunidad de conversar con Rafael Nadal, quien recientemente se incorporó a la junta directiva del conjunto merengue.

El delantero español reveló que el histórico tenista le dedicó unas palabras de reconocimiento y le expresó su orgullo por la actuación que tuvo en el terreno de juego, un gesto que lo llenó de ilusión.

Lo acabo de ver y me dijo que está muy orgulloso de mí. Que una leyenda como Rafa Nadal esté presente hablando conmigo ha sido muy bueno y estoy muy contento por eso y feliz", expresó Carlos Espí tras el encuentro.

Rafa Nadal motiva a Carlos Espí tras su actuación con el Real Madrid

La presencia de Rafa Nadal en el entorno directivo del Real Madrid no pasó desapercibida para el joven delantero, quien destacó la importancia de recibir el reconocimiento de una figura histórica del deporte español.

El gesto del ganador de múltiples títulos de Grand Slam representó una motivación especial para Espí, quien busca aprovechar cada oportunidad para demostrar su capacidad goleadora y ganarse un lugar en el equipo blanco.

Pese a no contar habitualmente con la titularidad, el atacante ha comenzado a llamar la atención por sus actuaciones y su aportación ofensiva.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El siguiente compromiso del Real Madrid será frente al PSV Eindhoven, en la Champions League, el próximo martes 24 de noviembre.

Este encuentro representará una nueva oportunidad para que Carlos Espí demuestre sus condiciones futbolísticas, sume minutos y continúe aportando goles al conjunto merengue.

Mientras tanto, el respaldo de una figura como Rafa Nadal representa un impulso anímico para el delantero, quien busca consolidarse y aprovechar las oportunidades que se le presenten con el equipo blanco.