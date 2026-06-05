¿Peligra Messi? Scaloni revela su estado físico y lanza advertencia a los lesionados de Argentina

A pocos días del arranque del Mundial 2026, Lionel Scaloni se refirió al estado físico de varios jugadores de la Selección Argentina, incluido Lionel Messi, y dejó claro que la próxima semana será decisiva para definir la lista definitiva de convocados.

En conferencia de prensa previa al duelo amistoso ante Honduras, el estratega argentino aseguró que Messi continúa evolucionando de manera favorable de las molestias físicas que lo habían mantenido con trabajo diferenciado.

"Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado", señaló Scaloni, quien también habló sobre la situación de otros futbolistas que se encuentran en proceso de recuperación.

El técnico campeón del mundo advirtió que aquellos jugadores que no alcancen un nivel físico adecuado podrían quedar fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo.

"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados", afirmó.

Aunque la declaración no estuvo dirigida específicamente a Messi, varios integrantes de la Albiceleste continúan bajo observación médica. Entre ellos destacan Nicolás González, Cristian Romero, Nicolás Paz, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Scaloni explicó que el cuerpo técnico incrementará las cargas de trabajo en los próximos días para evaluar la respuesta de los jugadores antes de tomar una decisión definitiva.

"En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas. La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar", comentó.

Finalmente, de cara al amistoso de este sábado frente a Honduras, el entrenador confirmó la titularidad de Juan Musso en la portería y destacó el trabajo del combinado centroamericano, dirigido por José Molina, a quien conoció durante su etapa como futbolista en Deportivo La Coruña.