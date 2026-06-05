¡Más queridos que BTS! Corea del Sur llega a Guadalajara con sombreros de charro

La fiebre mundialista ya se respira en México. Corea del Sur hizo su arribo a Guadalajara en donde una multitud de aficionados los recibieron con los brazos abiertos; algunos futbolistas bajaron del camión con sombreros de charro.

Días después de su última prueba de cara a la Copa Mundial de la FIFA, en donde vencieron 1-0 a El Salvador, la delegación de Corea del Sur hizo su arribo a tierras tapatías, donde estarán entrenando durante las siguientes semanas en busca de uno de los dos -o posiblemente tres- boletos que otorgará el Grupo A para los Dieciseisavos de Final.

Centenas de seguidores se hicieron presentes en el hotel de concentración en donde estará hospedándose el conjunto asiático, y ante el apoyo con el aliento de “Corea, Corea, Corea”, deberán adaptarse a las condiciones del Estadio Guadalajara, mismo en el que disputarán dos de sus compromisos de la Fase de Grupos.

Sin declaraciones y con un gesto de concentración total, los jugadores coreanos entraron a su hotel:

Partidos de Corea del Sur en el Mundial 2026

En el día de la inauguración de la tercera Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México, Corea del Sur jugará el segundo compromiso de la justa, en donde se medirá ante Chequia para, posteriormente, jugar ante el Tri en tierras tapatías y cerrar la primera etapa del Mundial ante Sudáfrica, donde buscará sentenciar su sitio entre los mejores 32.

Estos son los partidos de Corea del Sur dentro del Mundial 2026:

Corea del Sur Vs Chequia / jueves 11 de junio, 20:00 horas - Guadalajara.

Corea del Sur Vs México / jueves 18 de junio, 19:00 horas - Guadalajara.

Corea del Sur Vs Sudáfrica / miércoles 24 de junio, 19:00 horas - Monterrey.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

La FIFA comenzó la transformación del inmueble de Zapopan, que durante la Copa del Mundo 2026 será conocido oficialmente como Estadio Guadalajara. Redes sociales

BFG