Rodrigo Pacheco se queda a un paso de su primer título Challenger

Rodrigo Pacheco se quedó a un pasito de la gloria y de conquistar el primer título ATP Challenger de su carrera, después de caer ante Ilia Simakin por parciales de 7-6, 4-6 y 3-6 en la final disputada en Vietnam.

La derrota frenó al mexicano después de un torneo en el que consiguió el resultado más importante de su todavía joven trayectoria profesional. Pacheco, además, se convirtió en el primer tenista mexicano que alcanza una final dentro del circuito Challenger desde 2010.

El yucateco comenzó el encuentro llevándose un cerrado primer set en muerte súbita, pero Simakin respondió en la segunda manga y consiguió extender la definición. El ruso terminó por imponer condiciones en el tercer parcial para evitar que Pacheco levantara el trofeo.

El resultado, sin embargo, permitirá al mexicano continuar con su escalada en la clasificación de la ATP. Pacheco, quien comenzó la competencia ubicado en el puesto 269, avanzará hasta aproximadamente el 259 del mundo, consolidándose entre los principales representantes del tenis nacional.

Pacheco llegó al partido por el campeonato como tercer sembrado después de superar durante su recorrido a Sergio Callejón Hernando, Arthur Weber y Philip Sekulic, antes de vencer al francés Moïse Kouamé en semifinales.

La actuación en Vietnam representa otro paso dentro de un proceso que comenzó a mostrar resultados importantes durante la temporada anterior. El mexicano alcanzó en 2025 las semifinales de los Challengers de Sassuolo, Metepec, San Luis Potosí y Kingston, acumulando experiencia en diferentes superficies y acercándose progresivamente a los primeros puestos del circuito.

Su crecimiento también ha quedado reflejado en torneos de categoría ATP. Pacheco avanzó hasta los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco 2025, donde consiguió, entre otros resultados, una victoria sobre el australiano Aleksandar Vukic.

Antes de iniciar su recorrido profesional, Rodrigo Pacheco llegó al número uno del ranking mundial juvenil de la ITF y conquistó en 2023 el título de dobles de Roland Garros juvenil.

Ahora, la siguiente meta será mantener la regularidad en los torneos Challenger para continuar sumando puntos y acercarse al objetivo de ingresar directamente a los cuadros principales de los Grand Slam. La primera corona todavía tendrá que esperar, pero Pacheco salió de Vietnam con el mejor resultado de su carrera dentro de esta categoría.