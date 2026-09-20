Messi y el Inter Miami dejan escapar la victoria ante San Diego

El Inter Miami y el San Diego FC igualaron 2-2 este domingo en el Nu Stadium de Miami, en un partido donde Lionel Messi pudo llegar a su gol 930, pero su equipo no pudo sostener la ventaja.

Los visitantes abrieron el marcador temprano, cuando Anders Dreyer aprovechó un desajuste defensivo de las Garzas y definió con calidad ante Dayne St. Clair a los 11 minutos.

Pero Messi no se quedó con los brazos cruzados. En un tiro libre, mandó un excelente centro, donde el arquero rival salió mal y el balón se fue al fondo de la portería para empatar todo al minuto 24.

Leo Messi celebrando el gol del Inter Miami Reuters

En el complemento, el Inter Miami encontró el gol de la ventaja al 73’ gracias a Luis Suárez, quien definió de primera un pase filtrado y puso el 2-1 parcial.

Parecía que las Garzas se llevaban los tres puntos, pero San Diego demostró carácter y Dreyer volvió a aparecer a los 81 minutos para sentenciar el empate definitivo con su segundo tanto de la noche.

El resultado dejó un sabor agridulce en Miami, que sumó su cuarta igualdad consecutiva en la liga, mientras San Diego se llevó un valioso punto de visitante.

Messi llegó a 930 goles en su carrera y supera el centenar con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser protagonista con un tanto de libre directo que no solo empató el partido, sino que escribió un nuevo capítulo en su legendaria carrera.

El tanto que anotó Messi, para empatar el partido, le dio para llegar a los 930 goles en toda su carrera profesional.

Además, ya registra 101 goles con la camiseta del Inter Miami y, por si fuera poco, anotó su gol número 75 de tiro libre, consolidándose como uno de los máximos exponentes históricos en esa faceta del juego.

En una misma noche, Leo alcanzó tres récords con está anotación, sin embargo, no valió de mucho, ya que el Inter Miami empató y dejaron la oportunidad de sumar de a tres.