Pumas tiene cuatro convocados para la primera fecha FIFA tras el Mundial, ninguno es mexicano

Pumas de la UNAM tendrá cuatro jugadores convocados a sus selecciones nacionales durante la primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo 2026. Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y Robert Morales se integrarán a Ecuador, Panamá, Colombia y Paraguay, respectivamente.

Tras la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los futbolistas llamados por sus países comenzarán a reportar para disputar los compromisos internacionales.

Sin embargo, Pumas no tendrá ningún representante en la Selección Nacional de México.

Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla repiten con sus selecciones

Pedro Vite volverá a vestir la camiseta de Ecuador después de haber participado con su selección en la Copa del Mundo 2026. El conjunto ecuatoriano quedó eliminado ante México en los dieciseisavos de final.

El mediocampista de Pumas tendrá tres compromisos durante esta fecha FIFA. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre, posteriormente jugará ante Japón el 1 de octubre por la Copa Kirin y cerrará su participación el 5 de octubre frente a Nueva Zelanda o Panamá.

Adalberto Carrasquilla también repetirá convocatoria con Panamá. El jugador formó parte del equipo que disputó el último Mundial, donde los panameños quedaron eliminados en la fase de grupos.

El calendario de Carrasquilla comenzará el 25 de septiembre contra India en un amistoso internacional. Después enfrentará a Nueva Zelanda el 1 de octubre en la Copa Kirin y tendrá un tercer encuentro el 5 de octubre ante Japón o Ecuador.

Álvaro Angulo busca regresar con Colombia

Álvaro Angulo fue convocado nuevamente por la Selección Nacional de Colombia después de no formar parte de la lista de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026. El defensor universitario tendrá tres partidos amistosos durante el periodo internacional.

Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre, posteriormente jugará contra Paraguay el 2 de octubre y cerrará su actividad ante Perú el 6 de octubre.

Robert Morales recibe su primer llamado como jugador de Pumas

Robert Morales volverá a formar parte de la Selección Nacional de Paraguay después de un periodo de ausencia. Esta convocatoria también representa su primera incorporación al equipo nacional desde que llegó a Pumas.

El delantero paraguayo comenzará su participación el 27 de septiembre contra Bolivia. Después, Paraguay enfrentará a Colombia el 2 de octubre.

Pumas no tendrá seleccionados con México

Durante la Copa del Mundo 2026, Guillermo Martínez fue el representante de Pumas con la Selección Nacional de México. Sin embargo, el delantero ahora pertenece a Tigres y tampoco fue convocado para esta fecha FIFA.

César “Chino” Huerta también estuvo con México en el Mundial como jugador del Anderlecht de Bélgica. Tras regresar a Pumas, el futbolista no fue considerado por Rafa Márquez para este periodo internacional.

Así, el conjunto universitario contará con cuatro seleccionados durante el primer parón internacional posterior al Mundial, pero ninguno formará parte del Tri.