Rodrigo Huescas se acerca a su regreso y recibe apoyo de su familia en Dinamarca

Rodrigo Huescas está cada vez más cerca de volver a las canchas. El lateral mexicano del Copenhague continúa en la recta final de su rehabilitación después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejó fuera del Mundial 2026.

Mientras trabaja para completar su recuperación y regresar a la actividad futbolística, el canterano de Cruz Azul también encuentra respaldo fuera de las canchas. Huescas aprovechó un momento de descanso para convivir con su familia y recargar energía durante esta etapa de su carrera.

La madre de Rodrigo Huescas se encuentra acompañando a su hijo en Dinamarca Instagram Rodrigo Huescas

El futbolista mexicano compartió en sus redes sociales fotografías junto a su madre, su hermano Erick, su cuñada y su sobrino durante una visita al Museo de las Ilusiones de Copenhague.

Este momento familiar llega mientras Huescas continúa enfocado en recuperar su mejor versión y volver a competir en Europa. Su lesión interrumpió una etapa importante de su carrera, pero el mexicano mantiene el objetivo de regresar durante la temporada 2026-27 y consolidarse nuevamente con el conjunto danés.

Huescas prepara su regreso con Copenhague

Una vez recuperado, Huescas tendrá importantes retos con el Copenhague. El mexicano buscará pelear por el título de la Primera División de Dinamarca, además de disputar la Conference League.

El conjunto danés tendrá entre sus rivales internacionales al Estrella Roja de Belgrado y al Braga de Portugal, entre otros equipos.

Para Huescas, el objetivo será volver a sentir el día a día del futbolista después de una larga recuperación y retomar el protagonismo que había comenzado a construir desde su llegada al futbol europeo.

El apoyo de su familia se ha convertido en una pieza importante durante este proceso, mientras el lateral mexicano se prepara para dar el siguiente paso: volver a pisar una cancha y continuar su carrera en el Viejo Continente.