Rodrigo Huescas regresa con el Copenhague tras su lesión: "Es el primer paso"
Después de un año de baja por lesión, Rodrigo Huescas volvió a pisar una cancha con el Copenhague en un partido amistoso
No todo son malas noticias para el futbol mexicano. Después de estar un año lesionado, Rodrigo Huescas volvió a las canchas en un partido amistoso con el Copenhague.
El lateral derecho fue titular ante el Hamburgo, un partido amistoso en esta Fecha FIFA, ante poco más de 55 mil espectadores, sin embargo, el conjunto danés cayó 2-0, con goles de Kofi Amoako (83’) y Nicolai Remberg (89’).
Huescas completó el primer tiempo y fue relevado en el descanso, junto con Andreas Cornelius, en una gestión de minutos prevista.
El mexicano no veía actividad desde el 1 de octubre de 2025, cuando su equipo se enfrentó ante el Qarabag, partido correspondiente a Champions League, fue ahí donde Huescas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Huescas, feliz de regresar, pero es el comienzo
Rodrigo Huescas no pudo ocultar su emoción de regresar a las canchas, sin embargo, enfatizó que aún le hace falta mucho camino para retomar su nivel.
Jugué el primer tiempo; quedémonos con eso. Hice todo lo que tenía que hacer. Creo que es el primer paso, porque, como dije, fue mi primer partido después de mucho tiempo. Me siento increíble, muy feliz. Ahora estoy emocionado por dar los siguientes pasos”, afirmó.
El mexicano dejó en claro que no quiere pensar en lo que vivió hace un año atrás y ahora está enfocado en dar el siguiente paso.
"No necesito pensar en el pasado. Pasó hace mucho, así que ahora quiero quedarme en el presente. Por eso no quiero pensar en aquello. El siguiente paso es ahora: disfrutar cada momento y seguir entrenando y trabajando por mi cuenta”, añadió.
De igual manera, Rodrigo dejó en claro que ahora necesita tener minutos con el Copenhague, no importa si es titular o ingresa desde el banquillo.
Creo que cada partido va a ser muy importante para mí. No importa si soy titular o no: voy a tomar los minutos en cuanto pueda”, comentó.
Por último, Huescas le mandó un mensaje a la afición del Copenhague: “Quiero decirles gracias por el apoyo. Ya tengo un buen apoyo de ellos y es increíble. Lo más importante es que tengo muchas ganas de jugar”.