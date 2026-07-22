Roberto Ayala se pronuncia tras el incidente con Dani Olmo al final de la final del Mundial

La derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026 terminó con momentos de tensión sobre el terreno de juego. Después del silbatazo final se registraron empujones y discusiones entre integrantes de ambas selecciones, una situación que derivó en una investigación por parte de la FIFA.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue el protagonizado por Roberto Fabián Ayala, auxiliar técnico de Lionel Scaloni, quien empujó al español Dani Olmo durante los incidentes posteriores al encuentro.

Días después de lo ocurrido, el exdefensor argentino habló públicamente sobre la acción y reconoció que su comportamiento no fue el adecuado.

Roberto Ayala admite su error y ofrece disculpas

En entrevista con Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, Roberto Ayala aseguró que su intención inicial era intervenir para separar a los jugadores que discutían tras el final del partido, aunque reconoció que terminó reaccionando de una forma equivocada.

Mi intención fue separar. Te encuentras con cosas que pasan con las pulsaciones a mil, pero no es excusa. Mi comportamiento tiene que ser otro.

El integrante del cuerpo técnico argentino también aclaró que la acción consistió en un empujón y negó que hubiera golpeado con un puñetazo al futbolista español.

Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Simplemente fue un empujón y nada más. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona.

Ayala afirmó que lamenta lo sucedido y señaló que, por el cargo que ocupa dentro de la selección argentina, considera que no puede permitir que las emociones influyan en su conducta.

Obviamente, estoy arrepentido. El lugar que ocupo es un lugar donde no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos.

El partido terminó entre agresiones. REUTERS

Ayala considera que existe una campaña contra Argentina

Durante la misma entrevista, el exfutbolista también aseguró que este tipo de situaciones han ocurrido en otras ocasiones dentro del futbol, aunque considera que actualmente existe una percepción negativa alrededor de la selección argentina.

Ha pasado miles de veces. Lo que pasa es que no sé si es una campaña, pero últimamente hay cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección. Jugamos el futbol que nosotros sentimos y esta selección jugó para su pueblo.

Los incidentes registrados al término de la final llevaron a la FIFA a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido entre integrantes de ambas selecciones una vez concluido el partido por el título de la Copa del Mundo 2026.