Robert Kraft rescata el Mundial 2026 en Foxborough: Acuerdo total por seguridad

La incertidumbre sobre la permanencia del Gillette Stadium como sede de la Copa del Mundo 2026 ha llegado a su fin. Kraft Sports and Entertainment, el municipio de Foxborough y Boston Soccer 2026 emitieron un comunicado conjunto este miércoles, confirmando que el recinto mantendrá sus siete partidos programados para este verano tras alcanzar un acuerdo definitivo sobre el financiamiento de la seguridad.

El conflicto, que amenazaba con retirar la sede debido a una factura de 7.8 millones de dólares en gastos de seguridad, se resolvió mediante un compromiso en el que Foxborough no asumirá ningún costo asociado al torneo.

Apenas el miércoles, un grupo de congresistas demócratas habían enviado una carta a la FIFA solicitando reducir el costo de los boletos y también apoyar de forma más fuerte los temas de gastos económicos de las ciudades organizadoras.

Según el informe, Kraft Sports, BS 2026 y las autoridades locales pactaron permitir que se logre "finalizar los detalles necesarios para aprobar una licencia de evento en la audiencia pública del 17 de marzo y garantizar un torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 seguro y exitoso en el Gillette Stadium".

Robert Kraft interviene para destrabar el conflicto

La resolución llega tras semanas de tensiones en las que representantes de Foxborough llegaron a calificar de “categóricamente falso” un anuncio previo de acuerdo. Sin embargo, la intervención directa del propietario de los New England Patriots fue la clave para el cierre del pacto.

Bill Yukna, presidente de la Junta Selecta de Foxborough, confirmó que las preocupaciones financieras del municipio fueron atendidas gracias a Kraft Sports & Entertainment y a Robert Kraft.

El acuerdo no solo asegura la logística, sino que también recibió el respaldo político de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien destacó el impacto económico y social que tendrá el evento en la región.

"Massachusetts está entusiasmada de dar la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a visitantes de todo el mundo a nuestro estado”, declaró Healey

Con el financiamiento asegurado por parte de Kraft Sports y Boston Soccer 2026, el camino queda libre para el inicio del torneo el próximo 11 de junio, con el primer encuentro en el Gillette Stadium programado para el día 13 del mismo mes.