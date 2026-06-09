Rivales de México son antipáticos, según Jorge Valdano

Jorge Valdano, el socio perfecto de la ‘Quinta del Buitre’, consideró que el Grupo A en el que está México, no es fácil, está igualadito y consideró los rivales como “antipáticos”, previo al inicio del Mundial 2026.

“Cuando México fue local estuvo a punto de romperlo, la última vez en 86, en penales. Ahora puede ser, el grupo no es fácil, bastante igualadito, no conviene relajarse con ninguno de los tres. Son antipáticos los equipos, de algún modo”, mencionó en el programa Los Protagonistas.

Jorge Valdano avisa que la Selección Mexicana no puede relajarse con ningún rival Mexsport

El argentino, quien marcó 56 goles con el Real Madrid, analizó los primeros instantes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, consideró que serán 30 minutos “odiosos”.

“Es un equipo muy físico, bastante bien organizado y, sobre todo, con tracción trasera, un equipo defensivo. Da la sensación que los nervios terminan siendo un mérito más o una posibilidad más de que los ayude a conseguir el objetivo”, indicó sobre la selección de Sudáfrica.

Con la selección de Argentina, ganó la Copa del Mundo, mientras que con el Real Madrid, Jorge Valdano conquistó seis títulos: 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga.

Jorge Valdano ve a Sudáfrica como una selección bien organizada Mexsport

México y Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026 el próximo jueves, a la 1 de la tarde en el Estadio CDMX.

Los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre vienen de golear 5-1 a Serbia en su último partido de preparación. Más allá del resultado, el técnico afirmó que van en ascenso y llegarán con buenas sensaciones a la inauguración del Mundial.

“El resultado es un arma de doble filo. Ciertamente creo que siempre es mejor trabajar desde la victoria, pero también la confianza hay que medirla; el exceso de confianza es tan dañino como la falta de la misma. El resultado está bien, ganamos, pero hay cosas a mejorar, por supuesto”, dijo tras el partido.