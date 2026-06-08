El curioso caso de Diego Ochoa: Entrena con la Selección Mexicana, pero verá el debut desde el palco

Necesitaba Javier Aguirre un jugador extra para formar parejas. El ejercicio a cuatro días del Mundial precisaba por consejo de Toni Amor asegurar los pases y la coordinación.

De ahí que eligieran a Diego Ochoa, jugador que se desempeña como defensa central en los Bravos de Juárez y que vive de alguna manera particular un pequeño sueño.

Está concentrado con el equipo en estos días, pero no podrá ir con el equipo al estadio ni en el autobus.

Ochoa fue invitado por Aguirre

Invitado por Javier Aguirre por sus condiciones, la flama que mantiene Ochoa es nula. Al no estar en la primera lista de 55 jugadores, en caso de algún cambio por lesión, no podría meterlo, simplemente vive un momento especial por estar entrenando con la Selección Mexicana y cosechando para el futuro, la experiencia.

Ochoa tiene 21 años y es uno de los grandes prospectos de la Liga Mexicana. Formado en el Guadalajara, en la filial del Tapatio, sigue en la búsqueda de su consolidación.

Está listo para jugar en cuanto le den la orden. Apareció con una banda en la cabeza y su pelo largo al viento. Fue de los últimos en salir de la banca, pero con la disposición de ayudar en los ejercicios.

EL Vasco necesitaba uno para que fueran 12 parejas mientras los tres porteros entrenaban del otro lado del campo. Diego Ochoa fue el elegido para apoyar desde su trinchera y ayudar al Tri. Cenará y dormirá en el CAR, pero el próximo jueves no saldrá con el equipo, sino con el grupo de logística para ver el juego contra Sudáfrica desde un palco, sin embargo, tiene la garantía de que es el más cercano al equipo nacional.