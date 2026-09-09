Ricardo Marín admite que a Chivas le dolió la partida de Hormiga: “Nos dejó tocados”

Ante la salida de Armando González, había muchas dudas sobre quién se encargaría de los goles en el Guadalajara y ante ello, apareció un héroe totalmente inesperado: Ricardo Marín.

Sin embargo, el actual delantero del Rebaño no olvida lo que aportó la Hormiga dentro de Chivas y aseguró que al equipo le afectó mucho.

Es de orgullo lo que hizo ‘Hormi’, es alguien que representa mucho para la gente de aquí. A nosotros nos dejó una huella importante, nos deja tocados su salida, pero es lo mejor para él porque se lo merece”, refirió.

Armando "La Hormiga" González está en plan goleador en la Copa de Grecia Foto tomada de @olympiacosfc

Ante el cuestionamiento sobre si Marín podrá llenar los zapatos de Armando, contestó que: “Es una vara muy alta que dejó porque es complicado tener esos números. Quiero enfocarme en mi, esperemos romper esa marca, pero estoy enfocado en apoyar al equipo”.

El ‘4K’ ha aprovechado sus oportunidades con el Rebaño y hoy es el mexicano con mejor promedio goleador de la Liga MX. Pero esto no lo logró de la noche a la mañana, tuvo que salir del club para valorar y ganarse un lugar en el club.

“Es complicado (salir del club), valoras todo lo que tienes. No hay ningún equipo como lo es Chivas, sabemos lo que representa fuera y dentro del campo”, refirió.

Debido a un rendimiento bajo, Marín tuvo que salir un semestre a Puebla y regresó para este Apertura 2026, algo que le dejó un gran aprendizaje.

“Esta salida que tuve a Puebla me benefició demasiado, para lo que magnifiques lo que es este club y lo sientas como un orgullo”, mencionó.

Sobre su buen momento goleador, donde lleva 4 goles y dos asistencias, Ricardo no se dejó llevar y le dio crédito al equipo y a Gabriel Milito, afirmando que todo es trabajo colectivo.

“Todo el mérito es del equipo. Tenemos una línea de trabajo muy marcada, se ha visto que cualquier jugador que pongan lo hará de buena manera. Me pongo objetivos y uno de ellos es romper esa barrera, pero el mérito es del equipo que hace que todo funcione”, comentó.

Ricardo Marín quiere mantener la hegemonía de Chivas ante Pumas

En la era de los torneos cortos de la Liga MX (desde 1996), los Pumas apenas registran una sola victoria como visitante en casa de Chivas: el 6 de octubre de 2018, cuando ganaron 1-2 en la jornada 12 del Apertura.

Para la jornada 8, el Rebaño recibirá a los Universitarios y ante ese duelo crucial, Ricardo Marín no confía y quiere mantener esa hegemonía sobre los capitalinos.

“Al final son partidos que se juegan con ese extra de orgullo, lo que representa ganar contra equipos así. Sabemos que le ha costado a ellos, pero lo principal es que dependemos de nosotros, mientras nosotros no bajemos esa dinámica y de imponer nuestro estilo, tenemos más oportunidades de obtener los tres puntos”, añadió.