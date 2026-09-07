Ricardo Marín, el mexicano con más goles producidos en la Liga MX

La salida de Armando González a Europa dejó un vacío importante en el ataque de las Chivas. La Hormiga había sido el referente goleador en las últimas temporadas y su ausencia generó dudas sobre la capacidad ofensiva del equipo en este Apertura 2026.

Sin embargo, Ricardo Marín está aprovechando las oportunidades con creces y se ha convertido en el mexicano con el mejor promedio de goles producidos en la Liga MX. El delantero de 28 años no solo ha asumido el protagonismo, sino que ha respondido con eficacia y presencia constante en el área rival.

Ricardo Marín celebrando su gol ante Atlético San Luis Mexsport

Marín acumula cuatro goles y dos asistencias en siete partidos, con 360 minutos disputados. Esa producción de seis goles intervenidos lo coloca como el mexicano más efectivo en este rubro, con un promedio cercano a 1.5 participaciones directas por cada 90 minutos, cifra que destaca por encima de otros atacantes nacionales del torneo.

Además, el rojiblanco se ubica como tercero en la tabla de goleo individual, solo por detrás de Salomón Rondón (siete goles) y Lucas Ocampos (cinco).

Sus tantos llegaron ante Santos Laguna, un doblete frente a Tijuana y el más reciente en la victoria 3-0 sobre Atlético de San Luis, donde también aportó una asistencia. Con estos números, Marín ya representa una porción importante de la producción ofensiva de Chivas.

La consagración de Ricardo Marín en Chivas

A Ricardo Marín le ha costado mucho convertirse en el delantero titular del Guadalajara. Aunque llegó al club con expectativas, las oportunidades fueron limitadas y debió buscar minutos a préstamo.

Su paso por Puebla le permitió sumar experiencia, goles y confianza en la Liga MX, lejos del escrutinio constante que se vive en el Rebaño.

Ahora, en este Apertura 2026, ha mostrado un gran nivel. Con la salida de González y la confianza de Milito, Marín ha respondido con regularidad, eficacia y compromiso.

Ya no es solo un suplente que aprovecha minutos: se ha consolidado como una pieza importante del ataque chiva, demostrando que el tiempo y el trabajo fuera del primer plano fueron la base para el momento que vive actualmente.