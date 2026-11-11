Rex Ryan, exentrenador en la NFL, es detenido por atropellar a dos personas

El exentrenador en jefe de la NFL, Rex Ryan, fue detenido este miércoles por la mañana en Nashville, Tennessee, luego de ser señalado por presuntamente atropellar los pies de dos peatones con su camioneta la semana pasada. Fuentes policiales confirmaron que fue el propio Ryan quien se presentó y entregó voluntariamente ante las autoridades.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del jueves pasado. De acuerdo con el reporte oficial, Ryan realizaba una vuelta a la derecha al conducir su vehículo cuando pasó sobre los pies de dos personas que transitaban por el cruce peatonal.

Tras el incidente, el exestratega de la NFL continuó su marcha sin detenerse inmediatamente. Fue alcanzado metros adelante por los mismos peatones mientras esperaba en un semáforo en rojo. Según la policía, Ryan descendió de la camioneta, sostuvo una discusión verbal con las víctimas y posteriormente abandonó la escena sin intercambiar datos ni prestar asistencia.

Rex Ryan en el momento de su detención

Situación legal de Rex Ryan

Actualmente, Rex Ryan enfrenta seis cargos por delitos menores, los cuales incluyen abandonar el lugar de un accidente, no proporcionar información personal ni prestar ayuda a los involucrados, y no obedecer las señales de tránsito.

Las autoridades fijaron su fianza en 6 mil dólares y le otorgaron el beneficio de libertad previa al juicio. Hasta el momento no se ha determinado la fecha exacta para su comparecencia formal ante el tribunal.El antecedente de Rex Ryan en los Buffalo Bills

Rex Ryan cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol americano profesional, aunque lleva más de una década alejado de los banquillos de la NFL desde que fue despedido de su cargo como entrenador en jefe de los Buffalo Bills.