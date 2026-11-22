Diego Simeone escribió una nueva página en la historia del futbol español. El entrenador del Atlético de Madrid se convirtió en el director técnico con más victorias en la historia de LaLiga, al alcanzar 345 triunfos en 567 partidos, luego del contundente 0-3 de los rojiblancos frente al Getafe en el Coliseum.

Con este resultado, el estratega argentino superó el registro de Luis Aragonés, quien acumuló 344 victorias en 757 encuentros durante su trayectoria al frente de ocho equipos diferentes.

La marca de Simeone tiene un valor especial, pues todos sus triunfos en la competición española los consiguió al frente del Atlético de Madrid, club al que llegó en diciembre de 2011 y con el que ha construido una de las etapas más importantes de su historia reciente.

Diego Simeone supera a Luis Aragonés en LaLiga

El récord de 345 victorias coloca al Cholo Simeone en lo más alto de la clasificación histórica de entrenadores con más triunfos en LaLiga.

Por su parte, Luis Aragonés consiguió sus 344 victorias al dirigir a ocho clubes: Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Espanyol, Mallorca, Sevilla, Valencia y Oviedo.

Antes de superar la marca de Aragonés, Simeone también había dejado atrás los registros de otros históricos entrenadores del futbol español, entre ellos Miguel Muñoz, con 323 triunfos; Ernesto Valverde, con 278; Manuel Pellegrini, con 271; y Javier Irureta, con 259.

La lista también incluye a Fernando Daucik, con 234 victorias; Marcelino García Toral, con 208; Javier Clemente, con 205; y Víctor Fernández, con 202.

Así comenzó la historia de Simeone con el Atlético de Madrid

La historia de Diego Simeone en LaLiga comenzó el 7 de enero de 2012, cuando debutó como entrenador del Atlético de Madrid con un empate sin goles frente al Málaga en La Rosaleda.

Su primera victoria llegó apenas una semana después, el 15 de enero de 2012, cuando el conjunto rojiblanco derrotó 3-0 al Villarreal en el estadio Vicente Calderón.

Desde entonces, el técnico argentino ha consolidado una etapa histórica al frente del Atlético, sumando títulos, victorias y récords que lo colocan entre los entrenadores más destacados del futbol español.

Ahora, con 345 triunfos en LaLiga, Simeone deja atrás a Luis Aragonés y establece una nueva marca en la historia de la competición.