"El resultado es lo de menos": Julián Quiñones prioriza el juego del Tri

Julián Quiñones no hizo valer su categoría del mejor goleador de la Liga de Arabia donde superó en la más reciente temporada a la súper estrella Cristiano Ronaldo, en el último partido de México antes del Mundial 2026, pero aunque no se hizo presente en la portería sí demostró que será una importante arma ofensiva.

Si los fanáticos de la Selección Mexicana tenían temor de que la ofensiva se viera eclipsada por la falta de gol que ha vivido Santiago Giménez, jugador del AC Milan, Quiñones exhibió en el partido ante Serbia que es un jugador que no solo espera la oportunidad frente a la portería, sino también sabe generar oportunidades para sus compañeros.

Durante el primer tiempo, el integrante del Al-Qadisiyah generó diversas oportunidades de gol. Al arranque de la segunda mitad una de ellas terminó en el poste permitiendo que Raúl Jiménez rematara para colocar el 3-1. Si bien el gol no llegó para Quiñones, siente que el resultado demostró el potencial ofensivo del equipo, algo de lo cual había carecido.

“La victoria bien, pero el planteamiento del equipo, como se mostró hoy, todo lo que generamos hoy, como resolvimos todos los contras de la cancha, eso es lo que importa. El resultado es lo de menos sabiendo que hicimos un gran partido”, dijo Quiñones a los micrófonos de TUDN.

Al ser cuestionado sobre la jugada que remató Jiménez dijo: “Lo importante es que terminó en gol y seguimos trabajando para que lleguen más goles”.

Quiñones señaló que a pesar de la falta de gol se siente en una gran compañía en la cancha: “Me siento muy bien acompañado de grandes jugadores dentro del campo y me hacen sentir esa confianza de moverme, de tener libertad con la pelota y eso me genera confianza en mi mismo para dar lo mejor de mi”.