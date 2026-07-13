Remueven cancha del Gillette Stadium a días de la Final del Mundial 2026

A días de la Final del Mundial 2026, Boston removió la cancha natural utilizada durante sus 7 partidos correspondientes a la justa mundialista para volver a instalar el pasto sintético utilizado en los partidos de los Patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL; regresa el patrocinador oficial del recinto.

Una vez concluida su participación como una de las 16 sedes del Mundial 2026, Boston simplemente esperó a que FIFA le devolviera el uso del recinto que durante el Mundial 2026 lució una capacidad total para 64,146 espectadores.

Esta acción se pudo llevar a cabo en la cancha del Gillette Stadium debido a que la ciudad ya albergó cada uno de sus compromisos durante el Mundial 2026, por lo que no tendrá actividad durante las Semifinales, partido por el Tercer Lugar o la Final de la justa en la que Francia, Argentina, Inglaterra y España se mantienen en la contienda por alzarse una vez más como campeones del mundo.

De igual manera, se descubrió el nombre oficial del recinto (Gillette Stadium) mismo que lucirá para cada uno de los eventos que se lleven a cabo a partir de este momento; durante el Mundial 2026 fue denominado como: Boston Stadium.

* La Final del Mundial 2026 se jugará en el New York/New Jersey Stadium.

¿Qué partidos se jugaron en Boston en el Mundial 2026?

Boston recibió un total de 7 partidos del Mundial 2026, 5 correspondientes a la Fase de Grupos, 1 a los Dieciseisavos de final y 1 de Cuartos de Final. Estos fueron sus compromisos, resultados, fase y fecha en la que se llevaron a cabo:

1. Haití 0-1 Escocia - Grupo C - sábado 13 de junio.

2. Irak 1-4 Noruega – Grupo I - jueves 16 de junio.

3. Escocia 0-1 Marruecos – Grupo C - viernes 19 de junio.

4. Inglaterra 0-0 Ghana – Grupo L - martes 23 de junio.

5. Noruega 1-4 Francia – Grupo I - viernes 26 de junio.

6. Alemania 1 (3)-(4) 1 Paraguay - Dieciseisavos de final - lunes 29 de junio.

7. Francia 2-0 Marruecos - Cuartos de final - jueves 9 de julio.

Banderas de Alemania y Paraguay sobre la cancha del Boston Stadium. Reuters

BFG