Alexander Sorloth vive un infierno: sufre amenazas de muerte tras la eliminación en el Mundial 2026

Una dura derrota y la eliminación del Mundial 2026 se ha transformado en una grave crisis de seguridad para Alexander Sorloth. El delantero de la Selección de Noruega y su entorno más cercano sufren una violenta campaña de acoso digital que ya ha saltado a la esfera judicial en su país.

La encargada de romper el silencio fue su pareja, Lena Selnes. A través de sus redes sociales, denunció una alarmante oleada de insultos y amenazas de muerte. Debido a la gravedad del hostigamiento, Selnes confirmó que ya emprende acciones legales contra las cuentas más hostiles, en las que le piden al jugador del Atlético de Madrid que no vuelva al país y atente contra su integridad.

¿Por qué creció el acoso digital contra Alexander Sorloth?

El detonante del acoso ocurrió después de los cuartos de final del Mundial 2026. Durante el partido contra Inglaterra, Noruega ganaba por un gol. En un contragolpe, Sorloth arrancó en un dos contra uno y decidió rematar a portería en lugar de asistir al estelar Erling Haaland, quien estaba desmarcado en el corazón del área.

El disparo de Sorloth fue bloqueado por la defensa rival. Posteriormente, la Selección de Inglaterra remontó el encuentro en la prórroga (2-1), dejando a Noruega fuera de la cita mundialista. De inmediato, un sector de la afición descargó su frustración contra el delantero en plataformas digitales.

Para visibilizar el peligro, Selnes exhibió capturas de pantalla de los correos y mensajes recibidos. El contenido expuesto incluye brutales incitaciones al suicidio, advertencias de asesinato explícitas y violentos ataques dirigidos contra el bienestar de su propia familia.

Alexander Sorloth es cuestionado por un sector de fanáticos de Noruega por no haber dado un pase a Haaland en un contragolpe que hubiera afianzado la ventaja de la Selección de Noruega. IMAGN IMAGES via Reuters

La situación provocó la reacción inmediata del seleccionador nacional, Stale Solbakken. El técnico calificó el episodio como una auténtica tragedia del futbol moderno. Además, aconsejó a los jugadores jóvenes alejarse de las redes sociales para salvaguardar su salud mental.

Este caso reabre el debate global sobre el anonimato en internet. También evidencia la urgente necesidad de implementar leyes internacionales severas. El objetivo es castigar a quienes escudan el discurso de odio bajo el pretexto de la pasión futbolística.