Reino Unido lanza alerta de seguridad para sus ciudadanos que buscan ir al México vs Inglaterra

La visita de Inglaterra a Ciudad de México para enfrentar al Tri en los octavos de final del Mundial 2026 llegó acompañada de una advertencia oficial para sus aficionados. La cancillería británica publicó recomendaciones de seguridad para quienes viajen al país durante el torneo, justo antes del regreso de la selección inglesa al estadio donde vivió una de sus tardes más dolorosas en la historia de los Mundiales.

El equipo inglés jugará el domingo por la tarde contra México en el Estadio Ciudad de México, el mismo escenario donde en 1986 Argentina eliminó a Inglaterra en cuartos de final con la actuación histórica de Diego Maradona, una derrota que quedó marcada por la “Mano de Dios” y el gol considerado uno de los mejores en la historia de la Copa del Mundo.

Harry Kane y la tropa británica se meterán el domingo al Estadio Ciudad de México. Mexsport y Reuters

En su aviso para viajeros, el gobierno británico señaló que durante el Mundial aumentaron los reportes de robo de teléfonos celulares y casos de personas a quienes les alteraron bebidas en zonas de celebración. También recordó a sus ciudadanos revisar sus documentos si planean continuar viaje hacia Estados Unidos después del torneo.

Durante el torneo han aumentado los informes sobre robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas.

Si tiene previsto regresar a los EU para un partido posterior y pierde o le roban el pasaporte, no podrá utilizar un documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada Británica para volver a entrar en los EU desde México", escribe la cancillería británica

La advertencia llega mientras cientos de aficionados ingleses preparan su llegada a México. La delegación británica arribará a Ciudad de México el viernes para iniciar la preparación del duelo ante un equipo mexicano que busca romper una barrera de 40 años y volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo.