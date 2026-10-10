"Inaceptable": Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la Sprint en Singapur

Lando Norris y Oscar Piastri protagonizaron el incidente más polémico de este sábado en Singapur, al chocar en la última vuelta durante la carrera Sprint de la Fórmula 1.

El británico buscaba el cuarto lugar de su coequipero australiano en la carrera corta, pero ambos terminaron chocando en la curva 5 del circuito de Marina Bay, lo cual arruinó el resultado de ambos.

En principio, se asumió que Norris sería el responsable por buscar la oportunidad de adelantar, pero la FIA determinó que Piastri también contribuyó en la colisión, por lo que no hubo castigo alguno.

El piloto del auto 81 explicó que no esperaba que el auto 1 intentara adelantar y que, tras iniciar el giro, vio al auto 1 por el interior e intentó dejar espacio”, se explicó en el informe de los comisarios.

El piloto del auto 1 declaró que vio una oportunidad de adelantamiento. Afirmó que el eje delantero de su coche estaba por delante del retrovisor del auto 81 antes del vértice de la curva y que, por tanto, esperaba que le dejaran espacio”.

Al acercarse al vértice, el espacio resultó ser menor de lo previsto, por lo que tuvo que utilizar el piano interior y frenar, produciéndose entonces la colisión”.

Norris defendió su derecho de intentar el rebase sobre Piastri

Norris, quien terminó octavo en esa carrera, aseguró haber visto un hueco para intentar el rebase en la Curva 5.

Por ello, se defendió ante los cuestionamientos de la cadena Viaplay, en relación a si valía la pena hacerlo en la vuelta final.

“¿Cuál es el nombre de la carrera?”, le respondió Norris al reportero, quien a su vez dijo: “Sprint”.

“¿Qué palabra va después de sprint?”, continuó Norris.

“Carrera”, indicó el reportero.

“¡Bien hecho! Es una carrera”.

Incluso, tras la calificación para el Gran Premio, Norris indicó en la zona de medios que fue una situación “que ambos pudimos haber hecho mejor”.

Por su parte, Piastri indicó que, ante lo que se estaba peleando, no le molestó tanto como el hecho de que sus mecánicos tuvieron que hacer reparaciones. El australiano no logró retomar la marcha.

No lo vi en el vértice. Miré atrás en la curva y vi que estaba bastante rezagado para una curva de ese tipo”, dijo.

La advertencia de Stella

Andrea Stella, director del equipo, calificó la situación de “inaceptable”, por lo que se harán conversaciones en privado para evitar otros incidentes de este tipo en el futuro.

Como siempre, analizamos estos incidentes en equipo de manera constructiva y productiva, ya que siempre hay algo que aprender y aprovechar para salir fortalecidos”, dijo.