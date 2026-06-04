¿Regresó la 'Cruzazuleada'? Diputada de Morena tira el trofeo de Cruz Azul en pleno Congreso y culpa a Huiqui

Un acto de reconocimiento a Cruz Azul en el Congreso de Puebla terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales luego de que una pieza de uno de los trofeos exhibidos durante la ceremonia cayera al suelo frente a legisladores, directivos y miembros del cuerpo técnico del club.

El incidente ocurrió al finalizar el gala organizada para homenajear al conjunto celeste tras la conquista del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Mientras los asistentes se acomodaban para la fotografía oficial, el balón que les fue entregado por ser el Mejor Equipo de la Temporada (2025-2026) y que estaba colocado sobre una mesa se desprendió y cayó al piso.

La escena fue captada en video por varios asistentes y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron a la diputada local de Morena, Gabriela Chumacero, como presunta responsable del percance.

La legisladora rechazó esa versión y aseguró que el objeto cayó después de un movimiento realizado por Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul.

El momento ocurrió durante una ceremonia en la que participaron representantes del Congreso poblano, directivos de la institución cementera y miembros del cuerpo técnico del equipo campeón.

Cruz Azul recibió el reconocimiento por el título obtenido en el Clausura 2026 y por la relación que mantuvo con Puebla durante parte de la temporada, cuando utilizó el Estadio Cuauhtémoc como sede para algunos de sus encuentros como local.

Aunque el acto tenía como objetivo celebrar la reciente conquista del campeonato, la caída del trofeo terminó robándose parte de la atención pública.

Las grabaciones del incidente acumularon miles de reproducciones en plataformas digitales y generaron comentarios entre aficionados del club y usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre lo ocurrido durante los segundos previos a la caída de la pieza.

El reconocimiento formó parte de una sesión especial realizada por el Congreso de Puebla para destacar el logro deportivo del conjunto celeste, campeón de la Liga MX en el torneo Clausura 2026.