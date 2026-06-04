Jardine reconoce a Cruz Azul por su título; ‘inyecta mucha plata’

André Jardine reconoció que conquistar la Liga MX es muy complicado porque hay cinco o seis equipos que tienen mucho poder, por lo que reconoció lo que hizo Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026, un equipo “inyecta mucha plata”.

“Es una liga complicadísima. Los equipos que compiten con nosotros meten plata todas las ventanas, hacen contrataciones de 10-15 millones, más de una. Cruz Azul es merecedor de este título, viene ventana tras ventana inyectando mucha plata, construyendo un equipo muy sólido, así como Toluca, Tigres, Monterrey. Es una liga con 5-6 equipos con mucho poder”, dijo en su última conferencia con el América.

André Jardine resaltó que se queda con el tricampeonato Mexsport

André Jardine consideró que las Águilas debe seguir dando esos pasos al frente para volver a lograr títulos. “Viene un futuro muy bueno”.

De los seis títulos que consiguió con el América, valoró el tricampeonato de la Liga MX, por la dificultad que fue conseguirlo.

“El tricampeonato por ser el primer equipo en lograrlo en torneos cortos. La dificultad que es, acabamos de ver a Toluca no conseguir porque no es fácil, el tricampeonato tiene un sabor muy grande”, resaltó.

El estratega subrayó que se va del club con una clara sensación de haber cumplido con lo que prometieron.

“Aquí lo que nos comprometemos, lo cumplimos. El tricampeonato es muy difícil de hacerlo, va a ser difícil, el cúmulo de no tener pretemporada, vacaciones suficientes, que quede claro que no es nada fácil, difícil que otro equipo de lograrlo”, dijo.

A su vez, resaltó que la sensación de conquistar la Concachampions está pendiente y recordó aquel gol que los dejó fuera, por lo que dijo adiós a una primera etapa con el América.

“Me queda este sabor de regresar a este club, tener hambre y objetivos que no concretamos. Estoy lidiando que esto es una primera etapa”, apuntó.