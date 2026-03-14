VIDEO: El Cadillac de "Checo" Pérez se desintegra en la sprint de China 

Sergio “Checo” Pérez sabía que las primeras carreras con Cadillac serían complicadas, pero en la realidad la situación con el equipo estadunidense es más compleja de lo que tal vez el tapatío hubiera esperado; muestra de ello fueron las imágenes que se dieron al final de la carrera sprint en China.

“Checo” Pérez ni siquiera pudo calificar a la competencia corta luego de presentar un problema en su Cadillac desde la práctica del viernes con la bomba de combustible, algo que no fue nuevo y han arrastrado desde los test en Bahréin.

Pero a estas fallas con la unidad de potencia, misma que exhibió su compañero Valtteri Bottas en la carrera corta de China al ser retirado por el equipo, se suma la fragilidad del chasis.

En Australia, tanto el coche de Pérez como el de Bottas sufrieron de desprendimiento de los espejos laterales, una situación que Cadillac mejoró para China y, al menos, en esta ocasión ese no ha sido el foco de atención.

Durante la parte final de la competencia, la transmisión internacional exhibió como el coche de Sergio Pérez perdía fragmentos de la parte trasera. Una imagen en redes sociales después mostró como la parte del cubremotor derecha se había destruido completamente exhibiendo la unidad de potencia Ferrari.

Antes del inicio de la actividad en China, Pérez dijo que esperaba que para la mitad de temporada pudieran estar en la pelea por los puntos, sin embargo, la diferencia de rendimiento ante Aston Martin, el equipo que también se encuentra en la parte trasera, parece ser mayor.