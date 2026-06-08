¿Regresa a casa? Raúl Jiménez volvería a equipo donde brilló

De manera inesperada, el Fulham anunció que no renovará el contrato de Raúl Jiménez, cuyo vínculo expira a finales de junio de 2026.

La decisión ha causado sorpresa entre aficionados, ya que el delantero mexicano completó una campaña sólida con el equipo londinense, contribuyendo con goles importantes que ayudaron a mantener la categoría en la Premier League.

Raul Jiménez se fue en blanco en el casillero de goles al enfrentarse con el Fullham ante el Arsenal. AFP

A pesar de su buena temporada y de su experiencia consolidada como uno de los delanteros más fiables del futbol inglés, los Cottagers optaron por no extender su acuerdo, dejando a Jiménez, de 35 años, como agente libre.

Wolves, principal interesado en el regreso de Raúl Jiménez

Tras conocerse la noticia de su salida del Fulham, diversos medios ingleses han señalado al Wolverhampton Wanderers como el equipo más interesado en repatriar a Raúl Jiménez.

Según reportes, el club de los Wolves ya ha mantenido conversaciones avanzadas con el jugador y su entorno. Incluso, se menciona que personal del equipo habría viajado a México para concretar los detalles del pase y cerrar el acuerdo lo antes posible.

Los Wolves, actualmente en proceso de reconstrucción tras descender, ven en el mexicano un refuerzo de experiencia y jerarquía para aspirar al ascenso inmediato.

Raúl Jiménez brilló en su etapa con los Wolves

Raúl Jiménez vivió su mejor momento en Europa con la camiseta del Wolverhampton Wanderers. Tras llegar cedido del Benfica en 2018 y luego ser comprado de forma definitiva, se convirtió en el referente ofensivo del equipo, brillando con su capacidad de definición, juego aéreo y asociación con los extremos.

Raul Jimenez dedicó su penal anotado a la memoria de su padre recién fallecido. Action Images via Reuters

En sus primeras temporadas fue el máximo goleador del equipo y clave en la clasificación a competiciones europeas. Su olfato goleador y liderazgo lo llevaron a ser uno de los delanteros más respetados de la Premier League.

Sin embargo, fue precisamente con los Wolves donde sufrió el duro golpe en la cabeza el 29 de noviembre de 2020 ante el Arsenal, en un choque accidental con David Luiz que le provocó una fractura de cráneo.

Jiménez requirió cirugía de emergencia y estuvo varios meses fuera de las canchas, superando un momento crítico en su carrera con gran fortaleza mental.

Estadísticas de Raúl Jiménez en el Fulham