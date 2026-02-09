¿Regresa el 'Bicho'? Cristiano Ronaldo entrena con el Al Nassr y apunta a la Champions asiática

El fútbol de Arabia Saudita, pero también a nivel global, está atento a la situación de Cristiano Ronaldo que se encuentra en medio de una tormenta por su continuidad en el Al-Nassr. Tras ausentarse de los últimos dos encuentros ante el Al-Riyadh y el Al-Ittihad, los rumores sobre una posible ruptura definitiva han cobrado fuerza, dejando el futuro del astro portugués "en el aire".

La raíz del conflicto está en el reciente mercado de fichajes. CR7 estaría convencido de que el Fondo de Inversión Saudí (PIF) ha favorecido directamente al Al-Hilal, equipo que recientemente fichó a Karim Benzema procedente del Al-Ittihad. Para el capitán de Portugal, la balanza competitiva se ha inclinado injustamente, lo que habría provocado su negativa a jugar el pasado lunes y viernes en la liga local.

El factor Champions: La posible tregua en Turkmenistán

A pesar del distanciamiento, existe una ligera luz de esperanza para el club de Riad. El Al-Nassr confía en que su capitán acepte reintegrarse de lleno para el partido de este miércoles contra el Arkadag de Turkmenistán que ofrece un boleto a la Champions League 2 de Asia.

El exjugador del Real Madrid participó en el entrenamiento del domingo y los medios árabes aseguran que viajará con el equipo para el partido internacional este martes. Sin embargo, existen las dudas si regresará para la liga local donde mantiene su descontento.

Sin trofeos y con opciones de salida

La frustración de Ronaldo no solo es institucional, sino también deportiva. Desde su arribo a tierras árabes en enero de 2023, no ha logrado conquistar ningún gran trofeo, una sequía inusual para un ganador nato. Curiosamente, el Al-Nassr demostró que puede competir sin él al derrotar 2-0 al vigente campeón, Al-Ittihad, el pasado viernes.

En caso de que la relación no sane tras el duelo de la Champions asiática, el escenario de una salida comienza a tomar forma. Si no hay una solución al descontento de Cristiano por el manejo del Fondo de Inversión, el portugués podría buscar un nuevo destino fuera del reino saudí, repitiendo una salida abrupta como la que vivió en el Manchester United en 2022.